Am Wochenende paddelte der letzte Kanute der Saison durchs Wildwasser. Für die Öffentlichkeit war der Kanupark am Markkleeberger See schon länger zu, aber die Leistungssportler hatten noch die Chance, ihr Training zu absolvieren. „Die Kanuten kennen den Termin seit zwei Jahren und konnten sich darauf einstellen“, erklärt Kanuparkchef Christoph Kirsten.