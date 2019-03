Markkleeberg

Im Auftrag des Tourismusvereins Leipziger Neuseenland und unter der Überschrift „Stadtvisite – touristischer Status quo für Markkleeberg“ sind Tester des Leipziger Büros „Quartier vier“ ausgeströmt, um die Stadt aus der Perspektive eines Besuchers zu erforschen und um Aufenthaltsqualität sowie Gastfreundlichkeit zu bewerten.

„Wir haben dabei zwei methodische Ansätze gewählt“, erklärte Claudia Siebeck. Zum einen habe man vom Schreibtisch aus recherchiert, zum anderen sei man vor Ort unterwegs gewesen. Aus dem Büro heraus wurden die Homepage und die vorhandenen Prospekte gecheckt sowie Test-Anrufe und -Mails Richtung Tourist-Information getätigt. „Vorbildhaft!“ lautet jeweils das Traumergebnis.

Die Regionalentwickler waren ebenfalls als Profi-Touristen auf Tour und zogen ein erfreuliches Fazit: „ Markkleeberg ist eine touristische Destination mit einem vorbildhaften Marketing.“ Dennoch gab es noch eine ganze Reihe von praktischen Hinweisen, Verbesserungsideen und aufgezeigten Handlungsprioritäten, die Markkleebergs Rolle als Gastgeber verbessern würden.

„Gäste, die mit dem Auto kommen, werden charmant willkommen geheißen, die Parkplätze sind vorbildlich ausgestattet“, stellte Siebeck fest. An den Bahnhöfen sei das noch nicht so, da gebe es Entwicklungspotenzial, zumal immer mehr Radtouristen mit der Bahn anreisten.

Sehenswürdigkeiten von überregionalem Interesse seien das Deutsche Fotomuseum, das Weiße Haus und das Altstadtensemble Alt-Markkleeberg. Die Stadt hat mit dem Landschaftspark Cospuden, dem Agra-Park und dem privaten Schlosspark am Torhaus ein grünes Image, ein Pfund, mit dem man wuchern sollte. „Gartentourismus ist bei Bildungs- und Kulturreisen eindeutig ein wachsendes Segment“, so Siebeck. „Rücken Sie ihre Parkanlagen mehr in den Fokus und nutzen Sie diese aktiv für ihre Vermarktung“, rät sie der Verwaltung.

Im Bereich der Freizeitaktivitäten gebe es für Radfahrer auf ausgeschilderten Wegen und Routen sowie für Badelustige hervorragende Möglichkeiten. Die Seen böten vielseitige Freizeit- und Wassersportangebote für Aktivtouristen als auch Strände, Gastronomie und Schifffahrt für klassische Erholungssuchende. Der Kanupark sei ein Alleinstellungsmerkmal. „Beim Wandern wird zwar mit der 7-Seen-Wanderung ein großes Event angeboten, doch ist darüber hinaus noch viel Luft nach oben. Die Neue Harth ist beispielsweise wanderfreundlich“, erläuterte Siebeck.

Die Stadt Markkleeberg besitze bereits heute mit der Lage zwischen Leipzig und zwei großen Seen ein sehr hohes touristisches Potenzial, zeige Professionalität und viel Erfahrung, heißt es in der Auswertung. Vergleichbare Kleinstädte könnten daraus lernen. Zufriedene Bürger seien die Voraussetzung für zufriedene Gäste. „Tun Sie etwas für ihre Stadt und Bürger, dann tun Sie auch etwas für ihre Gäste. Setzen Sie weiterhin auf Qualität“, betonte Siebeck. „Verfolgen Sie eine nachhaltige Stadt- und Landschaftsentwicklung und setzen Sie konsequent auf erfolgversprechende Zukunftsthemen wie Regionalisierung, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Drucken Sie ihre Prospekte mit umweltschonender Farbe auf Recycling-Papier und weisen Sie den Gast darauf hin.“

Von wachsender Bedeutung: Die Küche solle gesund sein sowie mit frischen, regionalen Produkten arbeiten. Darauf legten immer mehr Touristen Wert. „Vernetzen Sie regionale Erzeuger mit ansässigen Gastronomen und unterstützen Sie Hofläden“, so der Tipp.

Von Gislinde Redepenning