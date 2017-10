Markkleeberg. Nach gut einem Jahr Bauzeit hat der Markkleeberger Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) am Donnerstagnachmittag im Beisein zahlreicher Gäste den neuen Hortanbau in Großstädteln übergeben.

„Wenn ich mich so umschaue, sehe ich heute nur glückliche Gesichter“, freute er sich. Endlich gebe es für die Kinder genug Platz zum Hausaufgabenmachen, zum Lesen und Ausruhen und natürlich auch zum Entdecken und Toben. Der Hort hat jetzt 500 Quadratmeter Nutzfläche mehr und bietet für insgesamt 224 Kinder, darunter sechs mit Handicap, Platz. Das sind 74 Plätze mehr als in der ursprünglichen Einrichtung. Die war im September 2008 eröffnet worden.

„Einige Jahre reichte die Kapazität. Mit dem Geburtenzuwachs und dem Ausweis neuer Baugebiete in unserer stetig wachsenden Stadt stieg die Zahl der Schulkinder. Und 97 Prozent von ihnen werden inzwischen im Hort betreut“, begründete Schütze den zeitnahen Ausbau. Die stark schwankenden Geburtenzahlen stellten die Stadtverwaltung vor besondere Herausforderungen.

„Ein Jahr haben wir 265 Geburten, das nächste 223. Zahlenspiele gleichen dem Blick in die Glaskugel“, räumte der Rathauschef ein. Dies führe auch in der benachbarten, erst 2015/16 erweiterten und sanierten Grundschule zu Problemen. So müsse das Musik- vorübergehend als Klassenzimmer genutzt werden.

Für den zweigeschossigen Anbau waren 2,16 Millionen Euro im Haushalt eingeplant worden, rund 20 Prozent davon aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“. Noch vor Rechnungsschluss sei klar, dass die Kosten deutlich darunter liegen, verkündete Schütze strahlend.





Von Ulrike Witt