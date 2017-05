Markkleeberg. Der „Markkleeberger Hof“ lädt am Sonntag erstmals zum Tag der offenen Tür ein. Zwischen 12 und 16 Uhr können sich Neugierige in dem 1996 erbauten Hotel mit 62 Zimmern und 124 Betten in der Städtelner Straße 122-124 umschauen. Sie können in den renovierten Zimmern Probeliegen, den Wellness-Bereich kennen lernen, im Loewen-Restaurant die neue Speisekarte testen und dekorierte Thementische für diverse Familienfeiern wie Jugendweihe und Hochzeit bestaunen. Als Willkommensgruß gibt es für alle Bier vom Fass, Prosecco zum Muttertag und Musik vom Stadtfanfarenzug und DJ Alex.

Die Idee für das außergewöhnliche Event hatte die neue Hotelchefin Louisa Obermaier. Mit der 24-Jährigen übernimmt die Wiesbadener Eigentümerfamilie Brosius nach einigen Jahren als Managementbetrieb wieder das Zepter. Die junge Frau will mit dem Generationswechsel frischen Wind ins Haus bringen. „Vor allem möchte ich den ’Markkleeberger Hof’ für neue Zielgruppen öffnen“, erklärt Obermaier.

So will sie die Lage zwischen Cospudener und Markkleeberger See stärker nutzen, Gästen unter anderem einen Shuttle zu den touristischen Highlights wie Kanupark, Kletterpark oder auch zum Freizeitpark Belantis anbieten. Des Weiteren sollen Interessierte mit Leihrädern die Region erkunden können und auf Wunsch vom Bahnhof abgeholt und wieder zurück gebracht werden. Außerdem möchte Obermaier das Loewen-Restaurant für Ortsansässige attraktiver gestalten, die Speisekarte regional und preislich breiter aufstellen.

Von Ulrike Witt