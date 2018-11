Im Zuge des Baus der Autobahn 72 wird an diesem Wochenende die Brücke über die B 95 abgerissen und die Bundesstraße in diesem Bereich voll gesperrt. Das seltene Spektakel begann am Freitag problemlos. Die ausgeschilderten Umleitungen funktionierten bis zum Beginn des Berufsverkehrs.