Ein ganzes Wochenende lang dreht sich in Markkleeberg zum 27. Stadtfest das Karussell der Träume. Ein breit gefächertes Programm mit vielen Angeboten für die ganze Familie spricht in diesem Jahr ganz besonders die jugendlichen Besucher an. Parallel zum Festtreiben startet die Sieben-Seen-Wanderung.