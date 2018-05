Grosspösna

Es gibt viele Themen, zu denen im Internet abgestimmt werden kann, eines davon befasst sich mit den Seen in Deutschland. Beim jüngsten Voting auf dem Tourismusportal seen.de wurde bei der landesweit größten Abstimmung dieser Art der noch junge Störmthaler See zu Sachsens Lieblingssee des Jahres 2017 gekürt. Deutschlandweit reichte es noch zum beachtlichen fünften Platz.

Über 100 000 Besucher des Portals trafen im Juli und August vorigene Jahres ihre Wahl aus 2000 Seen. Gleich auf Platz zwei folgt in Sachsen der Markkleeberger See.

Vermarktung zusammen mit Markkleeberger See

„Das ist eine Anerkennung der Arbeit der letzten Jahre für uns und alle Anbieter im Tourismus-Gewerbe. Gleichzeitig ist es auch Anreiz und Motivation, diesen Weg so weiter zu gehen“, freute sich Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel über die dieser Tage eingetroffene Urkunde. Auch der zweite Platz des Nachbar-Sees bestätigte die Strategie, dass beide Gewässer gemeinsam als 1. Seenpaar im Leipziger Neuseenland vermarktet werden.

Auszeichnung kann mehr Gäste an den See locken

„Diese Auszeichnung hat Außenwirkung. Das ist schon immer unser Lieblingssee, weil er nicht so verbaut ist“, sagte Lagovida-Hoteldirektorin Sandy Locher. Und Gerald Riedel, der Vorsitzende des Bergbautechnikparks, meint: „Spitze! Ein weiterer kleiner Meilenstein in unserer Entwicklung der Seenlandschaft.“ Die Freude über diese Auszeichnung teilen unter anderem auch Hannes Bretschneider vom Teambike Leipzig, Katja Zimmermann mit ihrem Imbiss „Speisewagen No. 51“ sowie Veranstaltungsorganisatorin Manya Werchau. Sie hofft, dass so eine Auszeichnung noch mehr Gäste und Touristen anlockt.

Von Olaf Barth