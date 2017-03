Markkleeberg. Ein Brief mit weißem Pulver sorgte am Mittwochmorgen für Aufregung im Jobcenter Markkleeberg. Als gegen 10 Uhr in der Poststelle die Substanz aus einem Umschlag rieselte, lösten Mitarbeiter Alarm aus. Feuerwehr und Rettungskräfte rückten an.

Das Haus an der Hauptstraße wurde zum Teil evakuiert, rund zwei Dutzend Mitarbeiter mussten ihre Räume in der zweiten Etage verlassen. Der Gefahrgutzug des Kreises ist unterwegs, um die Substanz sicherzustellen.

Wie der Leiter des Jobcenters gegenüber der LVZ sagte, sei die Behörde zum ersten Mal von so einem Vorfall betroffen.

Der Einsatz dauert an.

Von tv/lyn