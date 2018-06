Markkleeberg

Rund 8000 Zuschauer kamen in den vergangenen Jahren, um die Bastler und Papp-Kapitäne beim Bau der Boote zu erleben und sie bei ihrer Jungfernfahrt anzufeuern. Bei der zwölften Auflage des Kultevents erhalten wieder 15 Teams mit jeweils höchstens sechs Mitgliedern die Chance, sich mit Einfallsreichtum und Cleverness auszuzeichnen. Sie müssen eine ganze Reihe von Kriterien erfüllen. Beim Eigenbau dürfen nur die zur Verfügung gestellten Utensilien und naturverträgliche, nicht wasserlösliche Sprühfarben benutzt werden. Darüber hinaus muss jedes Team selbst für Schneidewerkzeug sorgen. Zugelassen sind Cuttermesser, Scheren und Sägen. Nicht erlaubt sind Tacker, mitgebrachtes Klebeband, Bänder, Seile oder Gummis. Wildwasserkanal sind die Anforderungen an die Bootsbauer besonders hoch.

Bewertet wird zunächst das Gefährt mit dem besten und originellsten Design. Im Anschluss daran wird das Wasserfahrzeug prämiert, das sich als das fahrtüchtigste erweist. Sieger wird das Boot, das entweder am schnellsten im Ziel ist oder den weitesten Weg zurücklegt, mit Besatzung an Bord. Außerdem wird das Team mit der „besten Performance“ ausgezeichnet. In diese Beurteilung fallen Kostümierung und Umsetzung eines Themas.

Unterlagen und Teilnahmebedingungen gibt es im Internet unter www.kanuparkmarkkleeberg.com/events/pappbootrennen. Anmeldeschluss für die Pappboot-Teams ist der 12. August 2018.

Von Gislinde Redepenning