Markkleeberg. Der Verein Internationale Kammermusik Leipzig hat das Programm für den siebten Jahrgang der Lindensaalkonzerte zusammengestellt. Freunde der hochkarätig besetzten Konzertreihe, die vor allem von der Sparkasse Leipzig gefördert und von der Stadt Markkleeberg unterstützt wird, können sich ab heute ihre Karten für die ersten zwei der insgesamt vier Konzerte sichern.

„Eröffnet wird das Konzertjahr am 2. April im Großen Lindensaal: 16 Cellisten, zehn aus Markkleeberg – sechs aus dem Gewandhausorchester, vier aus dem MDR-Sinfonieorchester sowie zwei Professoren der Leipziger Musikhochschule – spielen bekannte originale und bearbeitete Werke für viele Celli von Johann Sebastian Bach, Pablo Casals, Julius Klengel, Felix Mendelssohn Bartholdy, Astor Piazzolla und Richard Wagner“, erklärt Veranstalter Christian Giger.

Erstmals in Kooperation mit dem Festival „Sommertöne“ fände am 11. Juni das traditionelle Konzert der Solisten des Gewandhausorchesters mit Sebastian Breuninger, Yun-Jin Cho, Alice Wedel, Karsten Heins und Giger statt. Sie präsentierten mit der Pianistin Yuka Kobayashi drei besonders bekannte und beliebte Werke der klassischen Musik: „Eine kleine Nachtmusik“ von Wolfgang Amadeus Mozart, das „Rosamunde-Streichquartett“ von Franz Schubert und das herrliche Klavierquintett von Antonín Dvorak.

Zum Reformationsjubiläum gebe es am 1. Oktober zwei Spitzenensembles, das Leipziger Calmus Ensemble und die Lautten Compagney Berlin mit dem Programm ’Mitten im Leben 1517’ , so Giger. Eine musikalische Zeitreise bei der die Gäste lustvolle Freude, aber auch Not und Elend spüren könnten. „Der Reiz liegt im Kontrast von Originalkompositionen und modernen Arrangements, die das 16. Jahrhundert zum ‚Swingen‘ bringen“, sagt Giger, der 1. Solocellist des Gewandhausorchesters ist.

Am 3. Dezember gastiere mit der Klarinettistin Sabine Meyer eine der großen deutschen Klassiksolistinnen im Lindensaal. Zusammen mit dem mit zwei Echo-Klassik-Preisen ausgezeichneten Alliage Quintett (vier Saxophone und ein Klavier) begebe sie sich mit „Fantasia“ in die Welt der Märchen. Es erklingen die Candide-Ouvertüre von Leonard Bernstein, der Zauberlehrling von Paul Dukas, die Polowetzer Tänze von Alexander Borodin und der Feuervogel von Igor Stravinsky.

Günstig kommen Klassikfreunde mit dem Anrecht „Vier Konzerte besuchen, drei bezahlen“ für insgesamt 52, ermäßigt 40 Euro. Dies ist ab sofort bei der Tourist-Info, Rathausstraße 22, Tel. 0341 33796718, erhältlich. Einzelkarten – Erwachsene 16, ermäßigt zwölf Euro, Schüler/Studenten sechs Euro – können auch bei Musik Oelsner und in der Ticketgalerie Leipzig erworben werden. Reservierungen sind zudem per E-Mail an tickets@lindensaalkonzerte.de möglich.

Von Ulrike Witt