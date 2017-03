Markkleeberg/Leipzig. Zwei in Seenot geratene Wassersportler sind am Sonnabend auf dem Cospudener See bei Leipzig gerettet worden. Die beiden Segler waren nach Polizeiangaben gegen 13.20 Uhr mit ihrem Katamaran gekentert. Anschließend kletterten sie auf ihr umgekipptes Boot und warteten auf Hilfe.

Die Feuerwehr ließ am Zöbigker Hafen ein Motorboot zu Wasser und holte die beiden Segler an Land. Beide blieben unverletzt. Der Katamaran wurde anschließend geborgen. Der Blaulichteinsatz erregte viel Aufmerksamkeit. Zahlreiche Ausflügler waren aufgrund des sonnigen Wetters unterwegs und wurden Zeugen des Geschehens.

nöß