Katharina Landgraf (CDU) holt die meisten Erststimmen

Mit den Erststimmen aus dem Bundestagswahlkreis 154 Leipzig-Land hatte in der letzten Legislaturperiode Katharina Landgraf im Bundestag gesessen. Ihre Wiederwahl galt als sicher. Tatsächlich lag sie am Sonntag auch in Markkleeberg, Markranstädt, Zwenkau und Großpösna wieder vorn.