Grosspösna

„Ach, da kommen gerade unsere .Waldgeister’ zurück, sie haben Holz für ihre Figuren gesammelt“, zeigt Heike Schüürmann auf eine Gruppe Kinder. Sie tragen wie der Druide Miraculix aus den Asterix-Heften lange helle Gewänder und schaffen das gefundene Astwerk in ihre Bastelecke. Ihr Thema ist an dem Tag das Beschäftigen mit den Kräften und Materialien der Natur sowie das Basteln von Naturgeistern, die den Wald und das Feriendorf beschützen sollen. Dazu kneten sie Ton und verbinden ihn mit den gesammelten Astgabeln. Ganz individuelle, fantasievolle Figuren entstehen so, die mit Muscheln und anderen Dingen noch Gesichter erhalten. Angeleitet werden die Kinder von Kunstpädagogin und Bildhauerin Kerstin Krieg.

Kindern werden Werte vermittelt

Schüürmann lächelt, sie leitet dieses einwöchige Ferienprojekt „Kindererlebnisdorf“ auf dem Areal des Botanischen Gartens in Großpösna. „Wir wollen den Kindern das Leben in und mit der Natur aus verschiedenen Perspektiven nahe bringen. Sie sollen mal mit einem anderen Blick ihre natürliche Umgebung erfahren, hier haben sie die Zeit für solche Dinge“, erklärt die Diplom-Biologin, die zugleich Vorsitzende des Naunhofer Vereins „Kinderzeit“ ist. Für das Projekt hat die 57-Jährige Urlaub genommen und sich auf dem Areal eingemietet. Der Großpösnaer Kuhstall-Verein als Träger des Botanischen Gartens und dessen Freundeskreis gehören wie der Sachsenforst Leipzig und viele andere zu den Partnern, die das finanziell geförderte Projekt unterstützen und so ermöglichen.

Die Kinder im Alter von sieben bis 14 Jahren kommen meist aus der Region unter anderem aus Leipzig, Wurzen und Großpösna. „Sie stammen aus unterschiedlichen sozialen Schichten, einige haben auch Handicaps. Beim gemeinsamen spielen und arbeiten werden ihnen Werte wie Teamfähigkeit, Toleranz, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme vermittelt, das ist ein weiteres Ziel dieser Woche“, erklärt Schüürmann, die selbst auch einen waldpädagogischen Basiskurs absolviert hat.

Respekt vor der Natur

Unterstützt wird sie von 16 Betreuern täglich. Die Besetzung wechselt auch, nicht alle Partner können mit ihren Angeboten die ganze Woche bleiben. Zum Beispiel sind Vertreter der Grimmaer Bisonfarm da, wo auch die Traditionen der nordamerikanischen Ureinwohner mit dem Indianer-Tanzfest Powwow gepflegt werden. Die Betreuer vermitteln den Kindern den Respekt vor der Natur. Wolfgang Grundmann und Marco Lein vom Radeberger Holzkreativverein drechseln mit den Kindern Honiglöffel und schnitzen mit ihnen das Besteck aus heimischen Hölzern fürs Mittagessen. Auch vier Mädchen und ein Junge vom Grimmaer Gymnasium sowie eine Vertretern des DRK gehören zum Betreuerteam.

Viel Neues kennengelernt

An einem anderen Tisch füllen Kinder bei Ingrid Behrens Papprollen mit Nägeln. Dann werden sie verschlossen und mit Wolken und Blitzen bemalt. Denn wenn die Rollen bewegt werden, hört sich das wie ein Regenschauer an. Ein paar Meter weiter gibt in der Kindertischlerei Robby Winkler Anweisungen. Mädchen und Jungen stellen hier an der Hobelbank Tischbeine her, entrinden die Holzteile, um so Sitzflächen für Hocker und Bänke zu bekommen. Gemeinsam wird geschliffen, gebohrt und gehämmert. Die Kinder sind wie an jeder Station mit Feuereifer dabei.

„Ich finde die Woche sehr schön, hier lernt man viel Neues und kann viel ausprobieren. Das macht großen Spaß“, spricht der zehnjährige Johannes aus Meusdorf wohl allen Kindern aus dem Herzen. In der Nacht zum heutigen Sonnabend haben sie zum Abschluss der Woche unter den Planen oder unter dem Sternenzelt im Freien übernachtet.

Von Olaf Barth