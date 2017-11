Kindergarten kostet ab Januar fünf Euro mehr

Zwenkau. Kindergartenplätze werden ab 1. Januar in Zwenkau fünf Euro teurer. Für neun Stunden Betreuung müssen Eltern dann 121,99 Euro zahlen. Das hat der Stadtrat mehrheitlich beschlossen. Grund seien die mit der Anhebung des Betreuungsschlüssels gestiegenen Personalkosten, erklärte Bürgermeister Holger Schulz (CDU). Bei Krippen- und Hortplätzen ändert sich 2018 nichts. Der Verwaltungsaufwand wäre hier um ein vielfaches höher als die pro Platz im Centbereich liegenden Mehreinnahmen.

„Wir sagen Nein zu der alljährlichen Erhöhung der Kita-Elternbeiträge“, erklärte Stadtrat Uwe Penz für die Freien Wähler. Der Haushalt der Stadt könne die Übernahme der Kosten verkraften, außerdem sollten endlich andere Einnahmequellen, wie Parkgebühren am Hafen, ausgeschöpft werden. Die Fraktion hatte dies schon vor der See-Eröffnung 2015 erfolglos beantragt und wird seither nicht müde, immer wieder darauf zu drängen.

Jana Kratz von der CDU gestand: „Ich habe auch Bauchschmerzen bei dem Beschluss. Aber hier werden Äpfel mit Birnen verglichen. Besucher zu verprellen, kann nicht der richtige Weg sein.“ Eltern sollte die gute Betreuung ihrer Kinder das Geld wert sein. „Fünf Euro im Monat sind ja nicht viel“, meinte sie. Letzteres bewog auch Ursula Herrmuth von den Linken „trotz Bedenken“ Ja zu sagen. „Am liebsten wäre mir natürlich, wenn wir die Kita-Gebühren ganz abschaffen könnten“, so Herrmuth.

Adalbert Rösch von den Freien Wählern ließ sich nicht umstimmen. „Für die Stadt ist die Summe Kosmetik, für sozial schwache Familien sind 60 Euro im Jahr viel. Das bedeutet, dass andere kleine Sachen, wie ein Kinobesuch, wegfallen müssen“, rechnete er vor. Die Verwaltung müsse vielmehr auf die Kostenbremse treten, dafür alle Mittel und Möglichkeiten nutzen. „Zeigen Sie doch nicht immer auf die Stadt, erklären Sie lieber den Bürgern, dass wir und nicht sie den Löwenanteil für die Betreuung ihrer Kinder zahlen“, forderte Schulz.

An der Betreuung der Kinder zu sparen, wo Personal Mangelware ist, sei der falsche Ansatz, betonte Michael Bauer von der CDU. „Das ist auch gar nicht möglich. Es gibt in Sachsen, wie in jedem Bundesland, klare gesetzliche Vorgaben. Dazu zählt der Betreuungsschlüssel. Da unsere Kitas alle von Freien Trägern betrieben werden, kommen wir schon günstiger weg, als wenn wir kommunalen Tarif zahlen müssten“, erinnerte Alexander Wagner, ebenfalls CDU.

Zudem plädierte der stellvertretende Bürgermeister angesichts der Diskussion um das neue See-Wohngebiet Harthweide (die LVZ berichtete) noch mal für Zuzug: „Wenn wir wieder eine Oberschule wollen, gute Kitas, Kultur und unser Waldbad erhalten möchten, müssen wir unbedingt wachsen.“ Mit zehn Ja-, drei Nein-Simmen und einer Enthaltung fiel das Ergebnis deutlich aus.

Von Ulrike Witt