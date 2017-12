Kommunalwald ist gut in Schuss

Markkleeberg. Der Kommunalwald in Markkleeberg ist gut in Schuss, Pflege und Verjüngung liegen im Zeitplan: Das ist das Fazit der fünf Jahre nach der sogenannten Forsteinrichtung vom Staatsbetrieb Sachsenforst durchgeführten Halbzeit-Inventur.

„Aktuell umfasst der Kommunalwald 247 Hektar. Das sind etwa 25 Prozent des gesamten Waldes in Markkleeberg. Überwiegend befinden sich die Flächen am Markkleeberger See, am südlichen Cospudener See, am Kees‘schen Park und entlang der Seenallee. 223 Hektar sind reiner Wald, 24 Hektar Wege, Wiesen und Wasserflächen“, erläuterte Matthias Stahn, Referent für Privat- und Körperschaftswald beim Forstbezirk Leipzig, in der jüngsten Ratssitzung. Im Jahr 2012 seien es nur 191 Hektar gewesen, der Zuwachs allein der Zuordnung von Tagebauflächen an die Stadt zu verdanken.

Der Tagebau hat im Südraum eine besondere Situation hinterlassen. „Die Region ist waldarm, die Flächen unterliegen einem hohen Nutzungsdruck. Erholung, Boden-, Natur- und Wasserschutz – viele Funktionen muss der Wald hier gleichzeitig erfüllen“, so Stahn. Dabei handele es sich um einen sehr jungen Wald: Mehr als 90 Prozent der Bäume sind jünger als 40 Jahre, 106 Hektar zwischen 20 und 40 Jahre, 37 Hektar weniger als 20 Jahre alt. Dominieren bei den älteren Bäumen Eichen und Pappelarten sind es bei den jüngeren Eschen.

„Das Ertragspotential ist aufgrund des Alters und der Zusammensetzung der Baumarten gering. Im Fokus steht für uns daher die Sicherung der ersten Baumgeneration“, betonte Stahn. Angesichts von Eschentriebsterben, Vernässungsflächen durch steigendes Grundwasser und Neophyten sei dies schon schwer genug. Normale Waldflächen mit bis zu 160 Jahre alten Bäumen gebe es nur ganz wenige. Der junge Wald biete aber auch Chancen: „Das ist wachsendes Kapital, Anlagevermögen für die Zukunft.“

Die Forsteinrichtung ist ein mittelfristiger Kapitalplan. „Für zehn Jahre wurden 2012 anhand des Bestandes die Wirtschafts- und Betriebsziele unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit festgelegt. Was wir jetzt gemacht haben, ist die Erfolgskontrolle“, erklärte Stahn. Gesetzliche Vorgaben, Standards des Waldumbaus, Waldverjüngung, Boden- und Naturschutz seien im August dieses Jahres vor Ort geprüft worden. Und: „Die Ergebnisse können sich sehen lassen“ waren sich der Forstfachmann und Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) einig. Zwei Drittel der Aufgaben seien abgearbeitet worden.

„Über dem Plan liegen wir durch das Eschentriebsterben und die Vernässungsflächen beim Holzeinschlag. Die intensive Verjüngung der Waldflächen trägt der Schadenssituation Rechnung“, fasste Stahn zusammen. Weniger erfreulich: 15 Hektar des Kommunalwaldes seien aufgrund der Vernässung nicht mehr zu retten, müssten ohne Ausgleich durch den Tagebausanierer LMBV als Verlust gebucht werden, sagte Schütze. Wie berichtet, laufen dazu Gespräche. Forstdirektor Andreas Padberg vom Sachsenforst vertrete auch die Interessen der Stadt, so Schütze.

Von Ulrike Witt