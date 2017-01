Markkleeberg. Es war in den Vorjahren die Kult-Veranstaltung im Winter am Markkleeberger See: Mutige Skispringer hüpfen am Hang in Auenhain die selbst gebaute Schanze hinunter, das Publikum johlt und feiert die sprung- und haltungsfreudigen Amateure beim Glühwein. Auch 2017 wird daraus nun nichts.

„Der Aufwand, der schon im Vorfeld betrieben werden muss, ist einfach zu groß“, sagte Henrik Wahlstadt vom Verein der Sportfreunde Neuseenland am Dienstag das Event jetzt auch für dieses Jahr ab - wie schon in den beiden Vorjahren.

Viel Aufwand: Henrik Wahlstadt in den Vorjahren an einer Schneekanone. Quelle: Kempner

2016 hatten die Aktiven noch lange an das Wetter geglaubt, mit der Schneekanone den Sprung-Hang bearbeitet. Immerhin: Rodler kamen ein Wochenende lang in den Genuss von etwas weißer Pracht am See – dann wurde es für alles schlichtweg zu warm, die Sportfreunde zogen eine Woche vor dem Event die Notbremse, sagten ab. Wie schon 2015, als wegen des zu warmen Winters ohne richtigen Schnee die Sause nicht stattfinden konnte.

2016 wäre es im zweiten Anlauf die sechste Auflage des Springens gewesen. Zu besten Zeiten zog das Event Tausende Besucher auch bei klirrender Kälte ans Ufer des Markkleeberger Sees. 2012 etwa kamen mehr als 8000 Schaulustige - bei fünf Grad minus.

Die ungünstigen, weil zu warmen Wetteraussichten für Ende Januar sind es, die Wahlstadt auch in diesem Jahr die Bremse ziehen ließen. Dazu der Aufwand, der schon Wochen vorher beginnen müsse. Und die Kosten: „Ohne Schneekanone ginge es sowieso nicht“, nannte Wahlstadt ein Beispiel. Das Gerät benötige aber jede Menge Strom und Wasser. „Wir bräuchten Sponsoren, damit wir es überhaupt durchführen könnten“, erzählte er. Eine Schneekanone habe der Verein zwar in Aussicht, und Sponsoren ließen sich vielleicht auch noch finden. Aber dann wieder alles kurzfristig abzusagen, weil das Wetter am Ende doch nicht mitspiele, sei auch für die Mitarbeiter demotivierend, erklärt Wahlstadt die Gründe des Vorstands.

Besondere Momente versprach das Springen am See in früheren Jahren. Quelle: Kempner

Ob die Sportfreunde im nächsten Jahr erneut zu den Winterspielen an den See laden, sei nicht nicht raus, so der Vorsitzende. Fest ins Auge gefasst sei das Ereignis für 2018 noch nicht, sagte er. Abgesagt aber auch noch nicht. „Vielleicht machen wir es irgendwann ja noch einmal“, erklärte er ganz bewusst sehr unkonkret. Wahlstadt: „Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Veranstaltungen, die wir auch durchführen können.“ Da gebe es schon genug zu tun.

Wie berichtet, steht seit Jahresbeginn das Anmeldeportal für die 7-Seen-Wanderung Anfang Mai offen. Zeitgleich konnten sich auch Extrem-Sportler für den CrossDeLuxe vom 21. bis 24. September schon die Startplätze sichern. Bei dem spektakulären Lauf-Abenteuer zieht es bundesweit Sportler zu künstlichen Hindernissen an den Markleeberger See. Der Verein plant dort erstmals auch Familienstarts mit Kindern sowie Firmenläufe.

Von Jörg ter Vehn