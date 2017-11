Lange Staus noch bis Sonntag auf der B 2 bei Leipzig

Markkleeberg / Leipzig. Bis Ende der Woche noch ist rund um die Abfahrt Goethesteig an der B2 Süd mit längeren Staus zu rechnen.

Seit Montag wird dort von einem Hubsteiger aus das Hängegerüst an der Brücke wieder abgebaut, das im Sommer für die Sanierung angebracht worden war. Eine Fahrbahnseite ist daher gesperrt, der komplette Verkehr auf der viel befahrenen Einflugschneise wird über die andere Seite geführt. Am Dienstag ergoss sich der gemeinsame Fahrzeugstrom über die Fahrbahn Richtung Leipzig. Laut Plan soll ab Donnerstag die Fahrbahn in Richtung Borna genutzt werden, der Hubsteiger auf die andere Seite wechseln.

Bis Sonntag soll das Gerüst abgebaut sein, danach ist jedoch noch nicht Schluss mit den Behinderungen. Die Stadt Leipzig als Bauherr hatte angekündigt, bis nächsten Mittwoch noch die Schutzplanken im Bereich der Mittelüberfahrten wieder aufstellen zu wollen. Dabei könne der Verkehr in beide Richtungen rollen, es sei jedoch mit kurzzeitigen Einschränkungen zu rechnen, hieß es.

Offiziell sollen die Brücken am Goethesteig und damit auch die Auf- und Abfahrten noch vor Weihnachten wieder freigegeben werden. Die gefühlt ständigen Staus auf der B 2 Süd hatten sich in letzter Zeit auch dadurch ergeben, dass das Landesamt für Straßenbau und Verkehr auch noch die B2-Fahrbahnen auf der Agra-Brücke saniert hatte.

Von -tv