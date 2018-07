Großpösna.

Also zog es das Trio vor gut zwei Jahren in die Lego-Roboter-AG von Betreuer Detlef Schmidt. Als Löwenzahn-Legoisten haben sich Mika, Nil und Florian dieser Tage beim Deutschlandfinale des Wettbewerbs World Robot Olympiad (WRO) fürs Weltfinale in Chiang Mai (Thailand) Mitte November qualifiziert.

Ein dritter Platz unter 21 Teams – und das als jüngste Starter: Der Coach ist immer noch begeistert. „Die Drei als Team funktionieren prima, ergänzen sich hervorragend“, schwärmt Schmidt. Mika sei der Ingenieur, der die Ideen liefert, Nil und Fabian würden als Informatiker die Programme entwickeln, damit der Lego-Roboter auch macht, was er soll. „Und dann ist jeder der Jungen natürlich auch als Maschinenbauer gefragt“, sagt der 59-Jährige, der als Technischer Informatiker seit etlichen Jahren Schüler aus Leipzig und Umgebung für Jugend-forscht-Wettbewerbe fit macht.

In Passau, wo das Deutschlandfinale stattfand, lautete die Aufgabenstellung „Food Matters“. Die Maschine hatte auf einem 2,40 mal 1,25 Meter großen Spielfeld diverse „Lebensmittel“ in Form verschiedenfarbiger Lego-Steine zu unterscheiden und auf entsprechenden Feldern zu sortieren. Dabei ging es auch ums Tempo. „Und genau daran müssen wir bis zum Herbst arbeiten“, kündigt Betreuer Schmidt an. „Wir müssen schneller werden.“

Auch wenn Mika, Nil und Fabian nach den Ferien auf drei verschiedene Gymnasien wechseln: Die Truppe bleibt zusammen. Und sie braucht rund 4000 Euro, denn die Kosten für die Teilnahme am Weltfinale in Thailand müssen die Legoisten selber tragen. Wer spenden möchte, klicke auf www.gofundme.com/lowenzahn-legoisten-for-thailand.

Von dom