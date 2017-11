Malerhandwerk spendet für Bärenherz

Markkleeberg. Das Kinderhospiz Bärenherz kann sich über 10 000 Euro freuen. Bert Näther, Geschäftsführer der Farben Schultze GmbH in Gerichshain, brachte den Scheck gestern Mittag im Kees’schen Park vorbei. Bei der Summe handelt es sich um den Tombolaerlös der „FarbARENA“. Anfang September hatte die Fachhandelsmesse fürs Malerhandwerk samt Party in Leipzig stattgefunden. Begleitet wurde Näther von Kabarettist und Moderator Meigl Hoffmann.

„Soziales Engagement ist uns sehr wichtig“, erklärte Näther. Jahrelang habe seine Firma die Albert-Schweitzer-Schule für Körperbehinderte unterstützt, berichtete der Vater eines behinderten Sohnes. Dieses Jahr sei es erstmals Bärenherz. „Wenn Kinder schwerkrank sind, ist das immer besonders tragisch. Ich kann nur den Hut ziehen, was die Mitarbeiter hier leisten“, meinte Näther.

Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende des Bärenherz-Vereins, Steven Reitler, erklärte: „Hier geht es nicht, wie im Erwachsenenhospiz, um die letzten sechs Wochen. Wir betreuen die Kinder und ihre Familien über Jahre, ermöglichen Eltern und Geschwistern immer wieder eine Auszeit.“ Maximal zehn Kinder und vier Familien könnten in dem 2008 eröffneten Hospiz aufgenommen werden. Da die Krankenkassen nur 50 Prozent fürs kranke Kind, für die Familien nichts zahlen, seien Spenden unverzichtbar, betonte PR-Frau Mona Meister.

Hoffmann, der dem Kinderhospiz schon länger verbunden ist, mahnte ein Umdenken an. „In unserer Gesellschaft fehlt Herz. Es geht immer nur um Kosten. Menschen werden in schwierigen Situationen oft allein gelassen. Was hier bei Bärenherz passiert, ist ganz wunderbar“, schwärmte der Künstler.

Nächstes Jahr soll das Kinderhospiz ausgebaut, ein halbes Geschoss mit weiteren Familienzimmern aufgesetzt werden (die LVZ berichtete). „Wir warten auf die Baugenehmigung“, verriet Reitler.

Von Ulrike Witt