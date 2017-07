Großpösna. Erst ordentlich bechern, dann sich mit seinem Auto überschlagen und am Ende noch die eigenen Helfer attackieren: So ist der Sonntagabend für einen 32 Jahre alten Mann in Großpösna abgelaufen.

Der Autofahrer war gegen 22 Uhr mit seinem Wagen auf der Naunhofer Straße unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Aus dem Wrack konnte er sich selbst befreien. Damit nicht genug: Als ihm Retter helfen wollten, reagierte der 32-Jährige aufgebracht und wollte auch nicht in einen Rettungswagen einsteigen.

Der Grund war nach Angaben der Polizei schnell ermittelt. Ein Atemalkoholtest zeigte bei ihm 1,48 Promille an. „Die Kollegen haben in dann sanft in den Krankenwagen geschoben“, berichtete Polizeisprecher Uwe Voigt. Anschließend habe sich der Mann ruhig verhalten.

mro