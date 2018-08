Markkleeberg

Der Dienstag war mit mehr als 37 Grad nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) der heißeste Tag des Jahres in Leipzig und Umgebung. Die folgenden Gewitter und Schauer in der Nacht zu Mittwoch brachten zwar ein wenig Linderung für die schlafende Bevölkerung, dafür mehr Arbeit für die Floriansjünger.

Gegen 6.38 Uhr wurden sie am Mittwochmorgen in die Hohe Straße in den Bereich der Kuhle gerufen. Dort lag ein kleinerer Baum quer über der Straße und behinderte den Verkehr. Eine schnell lösbare Aufgabe, mit einer Kettensäge wurden Stamm und Äste zerteilt und an den Straßenrand gelegt.

Auf dem Rückweg entdeckten die Kameraden in Höhe des Rings 36-38 einen Baum, der gegen eine Hauswand gefallen war. Die Wand trug keine größeren Schäden davon. Lediglich die Fassade bekam ein paar Kratzer ab. Hier kam eine Drehleiter zum Einsatz, um die Gefahrensituation zu entschärfen und den Baum vom Haus zu entfernen. Gerüchte, es hätte das Wohnhaus des Oberbürgermeisters getroffen, bestätigten sich nicht. Karsten Schütze (SPD) wohnt ein Stück weiter entfernt und ist ebenso wie die Bewohner des betroffenen Hauses wohlauf.

Haustür musste aufgebrochen werden

Zum dritten Einsatz kam es im Laufe des Vormittags in der Wilhelm-Raabe-Straße, wo ein Baum quer über ein Auto gefallen war. Die Kameraden haben versucht, den Besitzer ausfindig zu machen. Auf ihr Schellen antwortete niemand. Auch der inzwischen eingetroffene Pflegedienst verfügte über keinen Schlüssel. Da in solch einem Fall von einer lebensbedrohlichen Situation ausgegangen werden kann, verfügte die hinzugerufene Polizei, die Haustür aufzubrechen. Schlimmste Befürchtungen wurden wahr: Der 90-jährige Autohalter lag leblos in seiner Wohnung.

Alle vier Aufgaben waren für die bestens ausgebildeten Kameraden problemlos zu lösen. „Bei zu erwartenden starken Unwettern gibt der Deutsche Wetterdienst Warnungen heraus und informiert die Leitstellen der Feuerwehren“ erklärte Mario Preller, Pressesprecher der Feuerwehr.

Gewitter hatte sich über Markkleeberg festgebissen

Eine Führungsgruppe der Floriansjünger beobachte dann akribisch die Entwicklungen. Das sei am Mittwoch nicht so gewesen. Nichtsdestotrotz habe man das Geschehen aufmerksam verfolgt, weil sich das Zentrum des Gewitters laut Wetter-Radar über Markkleeberg festgebissen hatte. „Es gab rund zweieinhalb Stunden Regen und es hat mehrere Blitzeinschläge gegeben, die aber glücklicherweise keinen Schaden angerichtet haben“, so Preller.

Von Gislinde Redepenning