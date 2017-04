Markkleeberg. In ein Eigenheim in Markkleeberg-Ost ist in der Nacht zu Samstag eingebrochen worden. Ein Dieb war über die Terrassentür eingedrungen, stahl eine niedrige dreistellige Summe. In einem anderen Fall, am Sonntag zwischen 0.30 und 3.30 Uhr, waren Bewohner des Eulenbergs weg. Ein Dieb öffnete die Tür, stahl Fernseher, Handtasche samt Portemonnaie, EC-Karte und Dokumenten sowie einen Rucksack. „Die Kinder der Familie hatten im Obergeschoss geschlafen und den Einbruch nicht bemerkt“, so die Polizei.

Von -tv