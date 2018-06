Markkleeberg

Die Stadt erneuert den Konzessionsvertrag zur Stromversorgung in Markkleeberg mit der EnviaM bis zum 31. Dezember 2037. Das beschlossen die Stadträte am Mittwoch.

Da Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) als Aufsichtsratsmitglied der EnviaM befangen ist, übergab er die Leitung der Sitzung für diesen Tagesordnungspunkt an Bürgermeisterin Jana Thomas. Ende 2015 wurde bereits öffentlich bekannt gemacht, dass der Konzessionsvertrag zum Ende des Jahres 2017 ausläuft. Sowohl die EnviaM als auch die Stadtwerke Leipzig (SWL) bekundeten daraufhin ihr Interesse. Nach eingehenden Vergleichen und intensiv geführten Gesprächen mit beiden Bietern erhielt die EnviaM schließlich den Zuschlag. Den Vorsprung in der Bewertung haben sich die Energieversorger durch die Zuverlässigkeit bei Investitionen in die Versorgung, durch günstigere Anschlusskosten- und Baukostenzuschüsse sowie durch eine größere Verbraucherfreundlichkeit im Sinne einer kurzfristigen Störungsbeseitigung geschaffen.

Die Straßenbeleuchtung wird in der Bornaer Chaussee, der Bauernhofstraße und Am Ellrich erneuert. „Wenn die Telekom mit dem Verlegen der Glasfaserkabel beginnt, wollen wir Synergien nutzen und gleich von der Mitnetz die Niederspannungsleitungen in die Erde verlegen lassen“, erläuterte Schütze. Die störanfälligen Freileitungen hängen noch an Betonmasten. Sturmtief Friedericke sorgte im Januar durch umgestürzte Bäume für lange Spannungsunterbrechungen. Statt in einem Abstand von 50 bis 60 Metern stehen die neuen Lichtpunkte 40 bis 45 Meter auseinander. 16 kommen in die Bornaer Chaussee. Dafür stehen 36 000 Euro zur Verfügung. Je drei Lichtpunkte in der Bauernhofstraße und Am Ellrich kosten jeweils rund 7 000 Euro.

Von Gislinde Redepenning