Markkleeberg. Einer neugierigen Mieze wurde Donnerstagmorgen ein Kippfenster in der Rathausstraße zum Verhängnis. Passanten entdeckten das eingeklemmte Tier in der zweiten Etage und riefen kurz nach 7 Uhr die Feuerwehr. Die Kameraden brachten die Drehleiter in Stellung, versuchten parallel die Wohnungstür zu öffnen. Während die Katze von außen stabilisiert wurde, brachten Nachbarn den Zweitschlüssel. „Gemeinsam konnte das Tier dann aus dem Spalt gehoben und der telefonisch benachrichtigten Mieterin leicht verletzt übergeben werden“, teilte Wehrsprecher Michael Röder mit. Er bittet Katzenbesitzer eindringlich, ihre Stubentiger zu schützen. Fensterkeile oder Schutzgitter könnten ein Einklemmen und Leid, oft mit tödlichem Ausgang, für die Miezen verhindern.

Von uw