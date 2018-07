Markkleeberg

Am Sonnabend wurde die Feuerwehr gegen 16 Uhr zum Zwenkauer See zu einem gekenterten Boot gerufen. Da die Feuerwehr Zwenkau problemlos Hilfe leisten konnte, wurde der Einsatz abgebrochen. Nach 18 Uhr halfen sie, auf der Bundesstraße 2 die Ölspuren eines folgenschweren Autounfalls zu beseitigen.

Am Sonntagvormittag wurde nach einem Autounfall an der Einmündung des Parkplatzes am Nordstrand des Cospudener Sees mit mehreren Fahrzeugen und mehreren Verletzten ebenfalls eine Ölspur beseitigt. Gasgeruch wurde am Abend in der Städtender Straße gemeldet. Eine harmlose Sache, wie sich herausstellte.

Der letzte Einsatz rief die Floriansjünger an den Ring, wo eine Person gedroht hatte, aus einem Fenster zu springen. „Als wir eintrafen, hatte die Polizei den Fall schon gelöst“, erklärte Feuerwehrsprecher Mario Preller. Es sei viel zu tun gewesen, doch habe man alle Einsätze bravourös gemeistert.

Von gr