Markkleeberg. Am Sonnabendnachmittag wurde die Markkleeberger Feuerwehr gegen 15 Uhr zu einem Rettungseinsatz gerufen: Kinder waren auf die Dachspitze eines Hauses in der Freiburger Allee geklettert und saßen dort in etwa 15 Metern Höhe fest. Die Feuerwehr leistete Hilfe.

Von lvz