Markkleeberg. Jetzt ist es amtlich: Markkleeberg wächst. Und wächst. Und wächst.

Das fünfte Jahr in Folge weise die Einwohnerzahl ein Plus aus, teilte Stadtsprecher Daniel Kreusch unter Bezug auf neue Angaben des Statistischen Landesamtes zur Bevölkerungsentwicklung mit.

Danach lebten zum Stichtag 31. Dezember 2015 genau 24 240 Menschen in der Stadt und ihren Ortsteilen. 12 676 davon waren weiblichen Geschlechts, 11 564 männlichen. Nach den Angaben des Amtes habe Markkleeberg damit 2015 ein Plus von 130 Einwohnern gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, so Kreusch.

Der Grund liege 2015 vor allem beim Zuzug von Einwohnern. „1285 Zuzügen in dem Jahr stehen laut Statistischem Landesamt 1079 Wegzüge gegenüber“, erläuterte der Rathausmann das Zahlenwerk. Insgesamt seien die 1285 zwar weniger Zuzüge als noch im Jahr davor gewesen. Aber es habe 2015 auch weniger Wegzüge gegeben.

Nach wie vor gebe es mehr Sterbefälle als Geburten in Markkleeberg, so Kreusch. 211 Geburten hätten in dem Jahr 287 Sterbefälle gegenüber gestanden. Das Minus von 76 in der natürlichen Bevölkerungsbewegung habe sich damit im vergangenen Jahr gegenüber dem Vorjahr wieder vergrößert. 2014 habe es nur 39 Sterbefälle mehr als Geburten gegeben.

Das größte Minus hatte Markkleeberg 2011 zu verzeichnen. Mit dem Zensus verlor die Stadt quasi amtlich verordnet gut 700 Einwohner. Inzwischen liege die Einwohnerzahl aber wieder über der vor dem Zensus, so Kreusch.

Von Jörg ter Vehn