Markkleeberg

Eine positive Bilanz zog der Bürgerverein Pro Agra-Park auf seiner Jahresversammlung diese Woche im Großen Lindensaal des Markkleeberger Rathauses.

Die Vorstandsvorsitzende Brigitte Wiebelitz konnte von zahlreichen Erfolgen, aber auch von noch vorhandenen Unsicherheiten berichten. So beispielsweise beim angestrebten Tunnelbau, der die Agra-Brücke an der B 2 /95 ersetzen soll. Nachdem der Verein einen jahrelangen Kampf für die behutsame Wiederherstellung der Parkanlage sowie mögliche Varianten für die baufällige Hochstraße geführt hatte, wurden wesentliche Arbeitsfortschritte erreicht: Bekanntlich bevorzugt der Freistaat inzwischen die Tunnellösung für die baufällige Hochstraße.

„Doch noch sind wir nicht am Ziel“, so Wiebelitz. Zwar habe sich der Markkleeberger Stadtrat ebenfalls für die Tunnellösung entschieden und die geforderte Stellungnahme zum Gutachten für das Vorhaben bereits an das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr geschickt. „Doch der Leipziger Stadtrat ist noch in der Bringepflicht. Wir warten mit Spannung auf dessen Standpunkt. Erst dann können beide Stellungnahmen an das Bundesverkehrsministerium gereicht werden, das dann entscheiden muss.“

Quelle: Kempner

Auf das Votum der Leipziger wartet auch Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD), der auf der Jahresversammlung des Vereins sprach. „,Mensch, wo ist eure Stellungnahme?’, habe ich mich schon an die Leipziger gewandt. Ich hoffe, dass die Stellungnahme in den nächsten Tagen eingeht“, so Schütze. „Aber auch danach ist noch viel zu tun.“ Zwar sei man mit dem Projekt Tieferlegung der Straße wesentlich vorangekommen, doch: „Bevor nicht der erste Spatenstich fällt, heißt es kämpfen“, betonte der OBM. Den kulturellen Wert des Parks wissen auch die Stadträte zu schätzen: Als Schlüsselprojekt werde der Agra-Park daher im Haushaltsjahr 2019 finanziell stärker berücksichtigt. „Die Stadt möchte weiter zur Belebung des Parks beitragen. Er hat viele Ecken, wo in den nächsten Jahren noch jede Menge Arbeit wartet.“ Dabei seien die ständigen Vandalismusschäden nur ein kleiner Teil. Allein der sanierte Antentempel müsse fast wöchentlich neu überstrichen werden, so Schütze. „Umso mehr ist die Stadt Markkleeberg froh über das Engagement des Bürgervereins Pro Agra-Park“, betonte Schütze. Vereinschefin Wiebelitz wiederum dankte der Stadt und dem Grünen Ring, der den Bürgerverein bei seiner Arbeit so gut unterstütze. Schon jetzt sei die historische Park-Anlage deutschlandweit bekannt. Durch die Ausstellung „Narrenbäume“ im Deutschen Fotomuseum in diesem Jahr – wo Bäume aus aller Welt symbolisch eingeladen wurden – sei man noch aufmerksamer auf die historische Parkanlage geworden.

„Die erfolgreiche Kooperation mit dem Museum und weiteren Akteuren im Agra-Park wird 2019 fortgesetzt“, machte Wiebelitz Vorfreude auf viele kommende Veranstaltungen. „Die Markkleeberger lieben ihren Park. Doch ohne neues bürgerschaftliches Engagement ist sein Erhalt nur schwer zu schaffen“, appellierte sie an gemeinschaftliche Parkpflege und Ideen für neue Projekte. „Wir sind immer an Vorschlägen interessiert.“

Von Ingrid Hildebrandt