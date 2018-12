Landkreis Leipzig

Vibeke Frost Andersen, Absolventin der Kunsthochschule in Oslo, beteiligt an lokalen, nationalen und internationalen Kunstprojekten, arbeitet derzeit an einem außergewöhnlichen Projekt über das Leipziger Neuseenland. Sie bittet dafür die Bewohner um Mithilfe.

Die Landschaft des Leipziger Neuseenlandes habe sich rasant und oft verändert, darüber habe sie viel gelesen. Was ihr fehle, seien die Stimmen der Menschen, die in dieser Region lebten und arbeiteten. „Eine Landschaft ist viel mehr als das, was in einem Bild erfasst werden kann. Seine Bedeutung wird von den mit ihm verbundenen Menschen geschaffen“, sagt die Künstlerin. Sie möchte Erinnerungen, Gefühle und Meinungen der Menschen sammeln und in einem Dokument veröffentlichen.

Die Briefe müssen nicht mit Namen unterschreiben sein. Die Künstlerin wüsste aber gerne Geschlecht, Alter, Wohnort und Beruf. Sie können bis zum 31. Januar 2019 per Mail an vibekefrostandersen@gmail.com oder per Post an Vibeke Frost Andersen, c/oo LIA, Spinnereistrasse 7, 04179 Leipzig geschickt werden.

Von Gislinde Redepenning