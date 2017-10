Messe Jagd & Angeln lockt wieder Tausende auf die Agra

Markkleeberg/Leipzig. Gut gefüllte Hallen, gut gelaunte Aussteller und gut informierte Besucher: Die Messe „Jagd & Angeln“ zog am Wochenende Besucher aus ganz Mitteldeutschland, teilweise auch Bayern und Niedersachsen auf das Agra-Veranstaltungsgelände zwischen Leipzig und Markkleeberg. Trotz der schwierigen Wettersituation habe die Messe „die konstant hohen Besucherzahlen der vergangenen zwei Jahre wieder vollständig erreichen können“, so die Messeleitung. Welche Zahlen sind, verrät sie seit dem Vorjahr nicht mehr. „Wir messen den Erfolg nicht an Zahlen“, so die Messe-Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte Wiebelitz.

Erwartet wurden jedenfalls etwa 30 000 Besucher. Die sahen in den Hallen und auf dem Freigelände ein geschärftes Messeprofil mit jeder Menge Mitmachangeboten, Europas größtes rollendes Aquarium, 30 Aussteller mehr als 2016 und „das größte Waffen- und Optikangebot in Mittel- und Ostdeutschland“, betonte Projektleiter Erik Ochmann.

Von -tv