Markkleeberg

Am heutigen Abend lädt das Kulturamt der Stadt Markkleeberg zu einer besonderen Ausstellungseröffnung ins Weiße Haus ein. Aquarelle und Grafiken des Leipziger Grafikers und Malers Michael Triegel sind bis zum 28. Juli zu bewundern. Und während so mancher Künstler dem Schönen misstraut, hat Triegel keine Scheu, genau damit zu kokettieren und nennt seine Schau „Die Schönheit der Bilder“.

„Wir zeigen unter dem Motto ,Kunst im Park’ ein breites Spektrum meist nicht kommerzieller Arbeiten. Unser Dank geht diesmal an Charlotte Hilse von der Leipziger Galerie Schwind, die uns vor allem Aquarelle und Grafiken des Künstlers zur Verfügung gestellt hat“, sagt Kulturamtsleiter Falk Hartig. Seit Triegel 2010 Papst Benedikt XVI. malte, reißen sich die Medien um ihn. 2013 fertigte er ein zweites Benedikt-Porträt für die deutsche Vatikan-Botschaft in Rom. Das sei jedoch nur eine winzige Facette seines vielfältigen Schaffens, erklärt Laudator Richard Hüttel, ehemals Leiter der Graphischen Sammlung im Museum der bildenden Künste, der regelrecht in Schwärmen gerät, wenn er von Triegels Bildern erzählt.

Im Rosenzimmer sind bemerkenswerte Aquarelle von Triegels Reisen nach Italien oder in die Schweiz zu sehen. „Während ich monatelang an meinen Gemälden arbeite, entstehen diese Motive im Urlaub schnell in ein bis zwei Stunden“, erläutert er. Er sei nicht gezwungen, ständig zu reflektieren, Himmel und das Licht begrenzten den vergänglichen Zauber der Motive, ein nebeliges Tal im Sonnenaufgang sei schnell wieder verschwunden. „Das ist wie Atemholen und ein gutes Training für Auge und Hand“, sagt er. Dennoch gelingt es ihm, den mediterranen Zauber, Stimmungen und Emotionen einzufangen. Flora, die Göttin der Blüte und des Frühlings, wacht als kleine Hommage an den Agra-Park über die filigranen Landschaften.

Schon einen Raum weiter gelangt das Publikum zu den „Denkbildern“. Szenen, die an die Vergänglichkeit und an den Tod erinnern, an die ewige Wiederkehr von menschlichen Kämpfen und Kriegen. „Ich halte Triegel für einen der philosophischsten Maler überhaupt“, betont Hüttel. „Man kann seine meisterhafte Technik genießen oder sich auf ihn einlassen und in die Komplexität seiner Motive eintauchen.“ Mit seinen wallenden Gewändern, die nie für sich alleine stehen, sondern Körper verhüllen oder verbergen, reiht Hüttel Triegel mit seinem Können in die Tradition der großartigen Gewandstudien von Leonardo da Vinci und Albrecht Dürer ein. Der gibt sich bescheiden. „Anfang der 1990er Jahre hatten wir an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig paradiesische Zustände, ausgezeichnete Lehrer für jede Technik und gleichzeitig viel Freiheit“, erklärt er.

Michael Triegel hat keine Skrupel, sein Publikum mit verblüffenden Effekten und Rattenfängertricks erst einmal zu fesseln, um ihm dann die Möglichkeit zu lassen, Doppeldeutigkeiten zu entdecken, von einem Denkraum in den nächsten zu wandern oder zu interpretieren, jeder nach seiner eigenen Lesart.

Immer wieder muss er sich zur Ästhetik in seiner Kunst erklären: „Schönheit, die nur an der Oberfläche kratzt, ist Kitsch. Aber warum soll ich denn nur malen, was hässlich ist, dann könnte ich ja gleich aus dem Fenster springen.“

Von Gislinde Redepenning