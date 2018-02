Mit Bierflasche in der Hand in frische Baugrube geradelt

Markkleeberg. Kleine Gräben, große Folgen: Trotz Absperrung und Beleuchtung ist am Sonntagabend mitten im Baustellenbetrieb ein Radfahrer (27) mit Bierflasche in der Hand in der Rathausstraße in eine Baugrube von 1,40 Meter Tiefe gestürzt. Der lallende und desorientierte Mann sei geborgen und ins Krankenhaus geschafft worden, so die Polizei gestern. Ein erheblicher Atemalkoholduft sei bei dem Mann festgestellt worden. Er habe sich jedoch keinem Test unterziehen können, da er durch die medizinische Behandlung seiner schweren Verletzungen dazu nicht in der Lage gewesen sei.

Bis einschließlich Dienstagabend ist die Rathausstraße für den Autoverkehr dicht. Wie berichtet, hat die Bahn dort seit Samstagfrüh Kabel unter der Straße hindurch verlegt, dafür den Asphalt geöffnet. Die Kabelkanäle sollen für die neue Leit- und Sicherungstechnik genutzt werden. Die Kabel werden letztlich eingebunden ins neue Elektronische Stellwerk in Gaschwitz, das Ende September diesen Jahres seinen Dienst aufnehmen soll.

Von -tv