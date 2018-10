Markkleeberg/Leipzig

„Ich habe großen Respekt vor den Altvorderen und bewundere, was die Bauhandwerker in der Gründerzeit für tolle Häuser errichtet haben“, sagt Maurermeister Jochen Forßbohm (77). „Stolz bin ich, dass mein Vorfahre Bernhard Möbius zu diesen tüchtigen Handwerkern gehörte. 1878 gründete der Baumeister mit gerade mal 27 Jahren seinen Betrieb.“

140 Jahre später führen dessen Familien-Nachkommen in der fünften Generation das Bauunternehmen Forßbohm & Söhne oder arbeiten als sechste Generation in dem Innungs-Betrieb. In 140 Jahren hat die stets selbstständig geführte Baufirma bleibende Spuren in Leipzig und der Region hinterlassen – viele qualitätsvolle Bauwerke zeugen von dieser erfolgreichen Geschichte.

Markkleeberger Firmensitz im Gewerbegebiet Wachau

Mehr davon ist im Markkleeberger Firmensitz zu erfahren. Dort, im Gewerbegebiet Wachau, ist nicht nur Platz für Fahrzeuge, Materialien und Verwaltungsräume – Bildbände, Festschriften, historische Gesellenbriefe und Denkmalspreise sind im Belegschaftsraum ausgestellt. Nicht zu übersehen – die gelbe Fahne der Bauinnung Leipzig.

Als Bauen noch vor allem Handarbeit war: Mitarbeiter der Firma Forßbohm auf der Baustelle der Augenklinik in Leipzig. Quelle: Andrße Kempner

Lang ist die Referenzliste der traditionsreichen Firma. Öffentliche Bauten wie der Leipziger Hauptbahnhof gehören ebenso dazu wie das Gebäude der Augenklinik in der Liebigstraße. Auch am Rundling in Lößnig, an Gründerzeithäusern der Leipziger Südvorstadt oder am Zentralstadionbau haben die Handwerker mitgearbeitet.

Rekonstruktion der Art-Déco-Pfeilerhalle des Grassi Museums

Daneben wirkte die Firma auch an zahlreichen Sanierungen und Restaurierungen denkmalgeschützter Gebäude mit – so etwa bei der Rekonstruktion der berühmten Art-Déco-Pfeilerhalle des Grassi Museums für Angewandte Kunst. Zu den jüngsten Beispielen zählt die Fassade von Stentzlers Hof. Doch auch Einfamilienhäuser am Markkleeberger Eulenberg beweisen die breite Leistungspalette des Unternehmens.

Die Firmengründer Bernhard Möbius (li.) und Schwiegersohn Max Forßbohm. Quelle: André Kempner

Wie wird man so erfolgreich? „Unser Beruf ist Berufung“, betont der langjährige Obermeister der Leipziger Innung und heutige Ehrenobermeister. „Mein Urgroßvater schaffte noch vieles mit bloßer Muskelkraft. Damals gab es noch Steine- und Mörtelträger. Und auch ich kann gar nicht zählen, wieviel Steine mir durch die Hände gegangen sind. Schon früh hieß es in der Familie: ,Der Junge geht auf den Bau’.“ Dabei wäre es mit dem Maurermeister fast nichts geworden: „Ich habe als Kind die Leipziger Stadtparkrennen im Scheibenholz erlebt und wollte Rennfahrer werden.“

50 Jahre führte Jochen Forßbohm das Unternehmen

Arbeit in und um Leipzig: Auch am Leipziger Hauptbahnhof arbeiteten die Forßbohms mit. Hier eine historische Szene mit Max Forßbohm (oben) auf der Baustelle. Quelle: Kempner

1968 kämpfte der Junge von einst nicht um Platz und Sieg, sondern um den Gewerbeschein für seinen Maurerhandwerksbetrieb. Der Kampf ging weiter, als dieser 1972 in genossenschaftliches Eigentum überführt werden sollte. Aber doch nicht mit ihm – dem leidenschaftlichen Unternehmer! 50 Jahre führte Jochen Forßbohm das Unternehmen – wie ein Kapitän auf den Weltmeeren müsse man Verantwortung für die Mitarbeiter und ihre Familien tragen, sagt er. Doch natürlich sei es immer einfacher, Mitarbeiter einzustellen als zu entlassen.

Im wiedervereinigten Deutschland wandelte der Bauunternehmer sein Baugeschäft gemeinsam mit seinen Söhnen – dem Diplom-Ingenieur Thomas (52) und dem Maurermeister und Restaurator Matthias (49) – in die Forßbohm & Söhne Bauunternehmen GmbH um.

Schritt für Schritt gelang die Vergrößerung; dennoch seien die 90er-Jahre nicht einfach gewesen: „Viele gute Kollegen haben sich übernommen nach der Wende“, so Jochen Forßbohm. „Wir hatten auch Glück. Oftmals ist das beste Geschäft das, was man weglässt“, resümiert Sohn Thomas mit Blick auf die Scherben, die einzelne „Baulöwen“ hinterließen.

Jochen Forßbohm nachsichtig mit Azubis

Von Beginn an schreibt das Unternehmen schwarze Zahlen und beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter. Mit einigen der Poliere hat Jochen einst gelernt. Auch Lehrlingen bieten die Forßbohms immer einen Ausbildungsplatz. Manchmal wundern sich die alten Hasen allerdings über die Kenntnisse künftiger Azubis. Frage man: „,Wieviel Zentimeter hat ein Meter? Oder: Wieviel Kilogramm sind eine Tonne?’, dann holen die ihr Handy raus. Nun ja, zeigt sich Jochen Forßbohm nachsichtig: „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Bestimmt tragen sie schon bald unsere weiße Bauinnungstracht.“

Zu jenen, die sich bereits mit ihr schmücken, gehören auch die Ur-Ur-Enkel von Firmengründer Bernhard. Als da sind: Maximilian, Florian und Felix. Florian und Maximilian absolvieren an der HTWK Studium und Berufsausbildung gleichzeitig; Felix hat gerade seine Ausbildung zum Maurer begonnen. Auch die jungen Forßbohms fühlen sich der Tradition verpflichtet und schreiben die 140-jährige Baugeschichte weiter fort.

Von Ingrid Hildebrandt