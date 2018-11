Landkreis Leipzig

Mehrere Angebote hatte der Landkreis an den Start gebracht, um die Ausflugsziele im südlichen Leipziger Neuseenland besser zu erschließen. Auch an Wochenenden und in den Ferien sollten die Busse Einwohner und Gäste an Cospudener, Zwenkauer, Hainer, Markkleeberger und Störmthaler See bringen. „Besonders einige Haltestellen an den Gewässern wurden gut angenommen“, schätzt Thomas Fröhner, Sprecher der Regionalbus Leipzig GmbH, ein. Allerdings würde die Auswertung der Zahlen noch bis Ende November in Anspruch nehmen. Deshalb könnten belastbare Aussagen noch nicht für alle Linien getroffen werden. Zumal die Saison erst am 31. Oktober endete und damit für die Neuseenland-Buslinien erst seit wenigen Tagen der Winterfahrplan gilt.

Regionalbus Leipzig startet Schmetterlingslinien

Glitzernde Seen, attraktive Wassersportangebote und quirlige Uferpromenaden hatten bisher ein Manko: Viele der Attraktionen waren nur mit dem Auto erreichbar. Kurz vor Ostern fiel deshalb der Startschuss für den neuen Saisonverkehr. Die kreiseigene Regionalbus GmbH brachte dafür neue Verbindungen an den Start oder verlängerte bereits bestehende Angebote. Ziel der nach ihrer Form benannten Schmetterlingslinien war es, den Tourismus anzukurbeln, gleichzeitig aber auch das Hotel- und Gaststätten-Personal vom Auto unabhängiger zu machen.

Neues OPNV-Konzept für das Leipziger Neuseenland Ines Lüpfert war es bei ihrer ersten Kreistagssitzung als Zweite... Gepostet von Leipziger Neuseenland am Dienstag, 26. September 2017

So rollte die Linie 106, besser bekannt als „Markkleeberger“, in der Vergangenheit schon bis vor die Tür des Ferienresorts Lagovida. Nunmehr führte die Linie, von Markkleeberg kommend, am Störmthaler See entlang weiter über Espenhain und Rötha bis zum S-Bahnhof Böhlen.

Die Linie 105 verkehrte bis 31. Oktober zwischen Markkleeberg und dem Freizeitpark Belantis. „Hier gab es nach ersten Einschätzungen einen Anstieg der Fahrgastzahlen. Der Park ist eben ein Zugpferd“, meint Regionalbus-Sprecher Fröhner. Auf der Verlängerung der Strecke nach Zwenkau, wo die Linie am Stadthafen endete, seien die Zahlen unter den Erwartungen geblieben. „Obwohl, wie ich immer wieder betonen muss, die abschließende Bilanz noch aussteht.“

Kanupark Auenhain ist Zugpferd

Die Linie 101, die ganzjährig verkehrt, erhielt zwischen Borna und Zwenkau einen neuen Verlauf und bindet jetzt nach Böhlen und Rötha auch Kahnsdorf am Hainer See an.

Schon jetzt zeichnet sich ab, dass es vor allem die bereits bekannten Attraktionen waren, die offenbar Sommerausflügler anzogen. Zu den absoluten Zugpferden zählte Regionalbus die Haltestelle am Kanupark Auenhain und die Seepromenade Markkleeberg. „Bei neuen Zielen wie dem Vineta-Bistro am ehemaligen Dispatcherturm oder dem Hainer See gibt es hingegen noch Potenzial nach oben.“

Von Simone Prenzel