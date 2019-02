Auf dem Areal des 2017 abgerissenen alten Gaswerks in der Bahnhofstraße wurden jetzt in Regie der Mitgas als Rechtsnachfolgerin und Eigentümerin und in Abstimmung mit dem Umweltamt des Landkreises Leipzig Altlasten entfernt. Eingehaust und damit unsichtbar hatten sich Fachleute an den Rückbau der Teer- und Ammoniakwassergrube gemacht.