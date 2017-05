Leipzig. Schwer bewaffnete Spezialeinheiten der Polizei haben am Donnerstag in Wachau vor den Toren von Leipzig ein mutmaßliches Mitglied der terroristischen Vereinigungen "Jabhat al-Nusra" (JaN) und des "Islamischen Staates" (IS) festgenommen. Bei dem Einsatz wurde ein Haftbefehl der Bundesanwaltschaft durchgesetzt. Laut einer Mitteilung aus Karlsruhe handelt es sich bei dem Mann um den 29-jährigen syrischen Staatsangehörigen Ahmad A. A.

Ort der Festnahme war offenbar der Hinterhof eines Wohngebäudes in der Markkleeberger Straße, Ecke Wiesenstraße, in dem sich im Erdgeschoss auch eine Fahrschule befindet. Wie der Hausbesitzer gegenüber LVZ.de sagte, habe der Festgenommene zuvor am Theorie-Unterricht in der Fahrschule teilgenommen und sei anschließend auf dem Freigelände hinter dem Gebäude von den Spezialeinheiten überwältigt worden.

29-Jähriger befehligte als "Emir" eine JaN-Gruppe im Syrienkrieg

Zu den Hintergründen der Festnahme erklärte die Bundesanwaltschaft weiter: "Der Beschuldigte schloss sich im syrischen Bürgerkrieg einer zur terroristischen Vereinigung 'Jabhat al-Nusra' (JaN) gehörenden Kampfeinheit an, die er in der Folgezeit in der Region Rakka als 'Emir' befehligte." Mit der Gruppe soll sich Ahmad A. im November 2012 an der Eroberung der syrischen Stadt Dibsi Afnan und im Februar 2013 an der Eroberung der syrischen Stadt Tabka beteiligt haben.

Im Frühjahr 2013 sei es dann zu Auseinandersetzungen zwischen der "JaN" und dem "Islamischen Staat" gekommen, in dessen Folge sich der inzwischen 29-jährige Beschuldigte dem "IS" anschloss, so die Erklärungen aus Karlsruhe.

Ahmad A. wird noch am Freitag in Karlsruhe dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt.

Laut Polizeisprecher Alexander Bertram dauerte der Einsatz in Wachau von Donnerstagnachmittag bis in den Abend gegen 20.30 Uhr an. Auch ein Einsatzzug der Leipziger Polizei und Beamte des bayrischen Landeskriminalamtes aus München sollen an der Aktion beteiligt gewesen sein. Zum Zeitpunkt des Polizeieinsatzes waren in Wachau die Straßen, die in die Ortsmitte führen, über Stunden gesperrt. Umleitungen führten um das Zentrum herum.

In einer früheren Version des Textes hieß es, zwei Männer sollen festgenommen worden sein. Dies bestätigte sich nicht.

