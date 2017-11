Modern, bunt, klar strukturiert: Großpösna hat neuen Internet-Auftritt

Grosspösna. Das Leben ist lila, das Wichtige für Bürger orange, die Besucher blau und die Wirtschaft grün: Die Gemeinde Großpösna macht mit einer komplett überarbeiteten Homepage im Internet auf sich aufmerksam – und hilft ihren Bürgern.

Die alte Homepage sei seit dem Ende der Neunzigerjahre online gewesen und habe in vielerlei Hinsicht nicht mehr den aktuellen Anforderungen genügt, erklärt Großpösnas Hauptamtsleiter Daniel Strobel den Hintergrund. Neben einer moderneren Gestaltung sei es vor allem Ziel gewesen, dass die Internetseite Großpösnas auch mit mobilen Geräten nun besser nutzbar sei.

Zusammen mit einer Firma, die bei der grafischen Gestaltung half, sei nach und nach die Seite entwickelt, programmiert und mit Inhalten bestückt worden, so Strobel. Auch wenn noch nicht alles perfekt sei, habe man sich entscheiden, die Homepage zum Monatsanfang ins Netz zu stellen. Das parallele Arbeiten an der alten und der Aufbau der neuen Seite sei vorher einfach zu viel gewesen - zumal Großpösna keine eigene Stelle für Öffentlichkeitsarbeit habe, diese Arbeit nebenbei laufen müsse. Falls daher einiges noch nicht ganz korrekt sei oder sich Fehler eingeschlichen hätten, sei er für Hinweise sehr dankbar, erklärt Strobel. Auf den Seiten finde sich ein Link, um Anregungen und Verbesserungsvorschläge loszuwerden.

Klar gegliedert stellt sich die Homepage dar. Hinter den vier farbigen Hauptrubriken „Leben in Großpösna“, „Bürgerservice“, „Tourismus und Freizeit“ sowie „Wirtschaft“ finden sich weitere Einträge, die den Besucher zum Ziel führen. Häufig genutzte Vorgänge seien rasch und direkt über den „Schnellfinder“ auf der rechten Seite anzuklicken, erklärt Strobel. Apropos „Schnellfinder“: „Wir haben versucht, Anglizismen wenn möglich zu vermeiden“, sagt der Hauptamtsleiter.

Ziel sei es insgesamt gewesen, die Seiten übersichtlicher zu gestalten. Die verschiedenen Nutzergruppen könnten so schon von der ersten Seite an schneller zu den gewünschten Einträgen finden. Touristen und Gäste gelangen so schnell zum Störmthaler See und den Veranstaltungen, die Bürger zu Ansprechpartnern im Rathaus. Hinterlegt seien nun auch eine ganze Reihe von Formularen und Anträgen, die zu großen Teil direkt am Bildschirm auszufüllen seien, so Strobele. Der Service wird auch von anderen Kommunen angeboten, basiert auf einem landesweiten Angebot. Das Besondere in Großpösna: Die für Nicht-Amtsträger oft sperrigen Nahmen der Formulare sind halbwegs verständlich gemacht.

Das Angebot der Seite werde nach und nach vervollständigt, verspricht Strobel. So sei etwa noch in diesem Jahr geplant, dass Bürger künftig auch über die Seite zu neuen Bebauungspläne informiert würden und Stellung dazu nehmen könnten. Ein Online-Stadtplan von Großpösna sei nach dem Vorbild von Markkleeberg in Arbeit. Zudem sei vermutlich im ersten Halbjahr des nächsten Jahre geplant, für die Bürger auch ein Ratsinformationssystem einzuführen. In dem könnten sie sich dann über die Geschehnisse der Gemeinderatssitzungen informieren, so Strobel.

Derartige Systeme werden verschieden betrieben. So können in Leipzig Bürger alle öffentlichen Ratsvorlagen einsehen und sich so eine Meinung bilden. In Markranstädt werden nur Teile öffentlich gemacht, fehlen oft Erklärungen oder die eigentlichen Inhalte.

