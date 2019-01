Zwenkau

Was für ein Coup: Aus Zwenkau wurde ein Monteurwagen gestohlen. Der Wert der Ladung liegt laut Polizei deutlich im sechsstelligen Bereich.

Der Mercedes Sprinter verschwand am Samstag zwischen 2 und 4 Uhr aus dem Ahornweg in Zwenkau. Der Wagen mit Wuppertaler Kennzeichen habe Spezialwerkzeugen und Material für Filter- und Pumpentechnik sowie spezielle Arbeitsbekleidung geladen gehabt, erklärte die Polizei am Montag.

Dabei ist nicht mal klar, ob die Diebe überhaupt wussten, was sie da stehlen. „Es ist nicht bekannt, ob es die Diebe auf das Fahrzeug oder die Ladung abgesehen hatten“, so die Polizei.

Das Fahrzeug habe einen mittleren fünfstelligen, die Ladung einen deutlich sechsstelligen Wert, heißt es lediglich. Die Ermittlungen laufen.

