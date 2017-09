Neue Broschüre: Landtag leicht erklärt

Markkleeberg. Was macht eigentlich der sächsische Landtag? Wer sitzt drin und entscheidet was? Erklärungen in leichter Sprache, speziell für Menschen mit geistigen Einschränkungen, gibt es jetzt in der druckfrischen Broschüre „Der sächsische LAND-TAG“.

Initiator war Michael Peukert vom Diakonie-Wohnverbund „Katharina von Bora“ auf dem Eulenberg. Er leitet dort das Projekt „Mittendrin in Markkleeberg“. Dessen Ziel ist es, Barrieren abzubauen, den Bewohnern so beim Meistern der kleinen und großen Herausforderungen des Alltags zu helfen. Dabei fiel ihm auf, dass es in Sachsen kaum leicht verständliche Informationen zur Politik gibt, wenn überhaupt dann nur online.

Peukert wandte sich an Staatsministerin Petra Köpping (SPD), zuständig für Gleichstellung und Integration, und CDU-Landtagsmitglied Oliver Fritzsche – und brachte so, mit Unterstützung von Landtagspräsident Matthias Rößler, den Landtag in leichter Sprache auf den Weg.

Auf rund 30 Seiten finden alle, die das übliche Politiker- und Behörden-Deutsch nicht verstehen, allerlei Wissenswertes. Beschrieben wird zum Beispiel, was ein Gesetz ist und wie es entsteht, warum und wie die Regierung kontrolliert wird, was ein Haushaltsplan ist und wie man überhaupt Abgeordneter werden kann. Und natürlich steht auch die Telefonnummer des Besuchsdienstes drin.

Die Broschüre, herausgegeben vom Landtag, ist kostenlos im SPD-Wahlkreisbüro, Rathausstraße 19, zu haben.

Von Ulrike Witt