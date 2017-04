Markkleeberg. Am Strandbad Markkleeberg-Ost sollen künftig sechs neue Buhnen verhindern, dass der kostbare Sand immer wieder wegrutscht. Die Buhnen sind die sichtbarste Neuerung von umfangreichen Ufersicherungs- und Widerherstellungsarbeiten, die über den Winter am See vorgenommen wurden.

Von früher einmal 16 Meter Strandbreite waren seit der letzten großen Sanierung nach dem Hochwasser 2013 schon wieder zehn Meter durch Wind, Wasser und Wellen abgetragen worden. Darauf habe der Seebetreiber, die EGW Entwicklungsgesellschaft, eine Planung erarbeiten lassen, was dagegen getan werden kann, hieß es am Donnerstag.

Mit einer eigens entwickelten Spüllanze arbeitete die Fuchshainer Firma TBS Baugesellschaft die Hölzer metertief in den See. Die abgetragenen Sandmassen wurden wieder angedeckt, der Strand neu profiliert. Rund 3200 Tonnen Material seien verarbeitet worden, so die Stadt.

Erneuert worden sei auch das beliebte Kinderbecken als Flachwasserbereich, Bänke und Strandmöbel seien hinzugekommen, auch die Rettungszufahrt verbessert worden. Rund 130 000 EUR habe die kommunale Firma investiert.

Von Jörg ter Vehn