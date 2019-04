Markkleeberg

Große Freude bei der Freiwilligen Feuerwehr Markkleeberg: Die Kameraden erhielten am Sonnabendnachmittag zwei neue Feuerwehrfahrzeuge sowie einen kompletten Bestand an Einsatzkleidung. Auch wenn die nötigen Fördermittel durch Zuschüsse zur Absicherung der Freiwilligen Feuerwehren vom Freistaat Sachsen kamen – einen großen Teil der benötigten Finanzen trug die Stadt Markkleeberg selbst. Insgesamt fließt eine sechsstellige Summe in die Feuerwehr.

Zahl der Einsätze fast wie bei einer Berufsfeuerwehr

„Wir schätzen die ehrenamtliche Arbeit der Kameraden. Die Masse ihrer Einsätze reicht ja schon an die einer Berufsfeuerwehr heran“, sagte der Amtsleiter für Recht und Ordnung Stefan Pietsch. „Da Markkleeberg den finanziellen Rückhalt für den Eigenanteil hat, geben wir die Mittel gern für die Wehren aus.“ Das sei eine Form der Anerkennung, unterstrich der Ordnungsamtsleiter. Den Beschluss für das überplanmäßig zur Verfügung gestellte Geld hatte der Stadtrat zuvor einhellig abgenickt.

Neue Einsatzkleidung wurde individuell angefertigt

„Wir freuen uns über die modernen Fahrzeuge und die neue Schutzkleidung“, sagte Stadtwehrleiter Andreas Knoll. „Alle 107 aktiven Kameraden unserer Ortsfeuerwehren West, Wachau und Gaschwitz erhalten diese Ausstattung. Sie ist eine Ganzjahresvariante. Das Highlight der Schutzkleidung: Ein Haltesystem mit integrierten Haltegurten.“ Damit nicht genug: „Das Material ist nicht nur atmungsaktiv – der Stoff schützt auch vor Flammen. Chemische Stoffe, Blut oder Bakterien dringen erst gar nicht durch diese Kleidung“, betonte Frank Zieger, Ortswehrleiter Markkleeberg-West. Komme es doch zu Verschmutzungen, lassen sich diese auf der beigen Uniformfarbe besser erkennen. Ebenfalls nicht zu übersehen: die gelben Leuchtstreifen. „Wir haben jeden Kameraden einzeln vermessen und die Maße auf seine persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten“, ergänzte Torsten Schubert, der für die Auswahl der Einsatzkleidung zuständig war. Als Fachmann für Schutzkleidung und Stadtwehrleiter von Lützen weiß Schubert, worauf es dabei ankommt.

Wachauer bekommen neuen Mannschaftswagen

Hingucker vor der Feuerwache West in der Rosa-Luxemburg-Straße waren nicht nur die Floriansjünger in ihren neuen, hellen Uniformen, sondern auch der neue Mannschaftstransportwagen für die Freiwillige Feuerwehr Wachau (Kosten: 60 000 Euro). „Er ersetzt den alten Einsatzleitwagen aus dem Jahr 1997. Neun Kameraden passen in das moderne Fahrzeug“, so Stadtwehrleiter Knoll. „Dieser VW Crafter hat ein variables Sitzsystem sowie eine verbesserte Grundausstattung mit sicheren Assistenz- und Navigationssystemen.“ Die Einsatzroute werde mit Alarmierung der Wehr automatisch vermittelt. Zeitersparnis bringt auch das Automatikgetriebe. „Wir müssen nicht soviel schalten, können uns besser auf die Einsätze konzentrieren“, erläuterte Knoll. Dies geschehe auch durch den flexiblen, neuen Kommandowagen (42 000 Euro), der von den Führungskräften besetzt werde. Freude bei den jüngsten Floriansjüngern um Jugendwart Thomas Richter: Durch den neuen Anhänger lassen sich Material und Technik besser transportieren.

Markkleeberg ohne Nachwuchssorgen

Um eigenen Nachwuchs brauchen sich die Markkleeberger keine Sorgen machen: Mit 76 Mitgliedern ist die Kinder- und Jugendfeuerwehr eine der größten im Landkreis. Von klein an ist Julia Krauße (17) durch ihre Familie mit den Kameraden verbunden. Nun absolviert die Wachauerin selbst einen Lehrgang als Freiwillige. Auch Lukas Kämmel (19) gehört zu den jüngsten Aktiven. Manchmal wünsche er sich allerdings mehr Verständnis bei der Bevölkerung für die ehrenamtliche Arbeit: „Trotz Gefahrensituation wird oft durch Absperrungen gefahren.“

Von Ingrid Hildebrandt