Zwenkau

Großer Andrang herrschte kürzlich bei der offiziellen Übergabe des neuen Gerätewagens Logistik an die Freiwillige Feuerwehr der Stadt. Der „GW-L1“ steht bereits seit Mitte November in der Garage, die Kameraden haben sich inzwischen mit Technik und Ausrüstung vertraut gemacht. „Das Fahrzeug wurde ganz nach unseren Wünschen ausgestattet“, freute sich Stadtwehrleiter Thomas Kröter. Sechs Rollcontainer für Schläuche, Pumpen, Atemschutz, Elektrik und Beleuchtung könnten je nach Bedarf beladen werden. „Wenn dieses Fahrzeug im Einsatz ist, sind wir in der Lage, mit weniger Leuten als bisher einen größeren Aufgabenkreis abzudecken“, so Kröter.

„In den vergangenen zehn Jahren sind wir, was die Ausstattung der Feuerwehren anbelangt, qualitativ einen großen Schritt weitergekommen“, betonte Gerald Lehne, erster Beigeordneter des Landkreises, der sich mit 46 000 Euro an den Anschaffungskosten von 127 481 Euro beteiligt hat. „In Zwenkau sind wir auf dem Weg zu einer optimalen Versorgung.“ Bürgermeister Holger Schulz ( CDU) hat immer ein offenes Ohr für die Kameraden. Man dürfe nie vergessen, dass alle ehrenamtlich dabei sind.

Von Gislinde Redepenning