Markkleeberg

Sandra Brandt, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Leipziger Neuseenland, und Andreas Berkner, Leiter der Regionalen Planungsstelle Leipzig/Westsachsen, stellten den Stadträten in Markkleeberg unter der Woche die Machbarkeitsstudie und die Vision zum geplanten Neuseenlandhaus vor – ein attraktives Informations- und Besucherzentrum an der Seepromenade, das ganzjährig geöffnet wäre und sich aufgrund seiner vielfältigen Angebote zu einem Ausflugsziel entwickeln soll.

Elf mögliche Standorte standen zur Wahl, vom Ostufer des Schladitzer Sees im Norden über den Stadthafen in Leipzig, den Aussichtspunkt Zitzschen und das Kap am Zwenkauer See bis hin zum Nordufer des Hainer Sees. Mit großem Vorsprung haben sich die Seepromenade und die Auenhainer Bucht am Markkleeberger See herauskristallisiert.

Ziel sind 35 000 Besucher jährlich

„Die Standortanalyse ist in einem sehr transparenten Verfahren erfolgt, mit einem Blick von außen und mit einer vernünftigen Bewertungsmatrix“, erläuterte Brand (die LVZ berichtete). Man habe Wert auf einen Standort gelegt, der hohe Besucherzahlen gewährleiste, der eine gute Erreichbarkeit insbesondere für Schulklassen biete und der an einem schon entwickelten Platz liege. Dass man sich letztendlich gegen die Auenhainer Bucht entschied – hier hätte der Bergbau-Technik-Park eingebunden werden können –, hänge unter anderem mit dem Kanupark zusammen. Wer den als Ziel hat, verbringe dort seine Zeit ohne ein weiteres Indoor-Erlebnis in Erwägung zu ziehen, hieß es. „Rund 35 000 Besucher jährlich stellen ein reales Szenario dar, wenn wir die richtige Lage wählen“, sagte Brandt.

Vergleichsbeispiele tragen sich alle nicht selber

Die Herausforderung, Leben in das Neuseenlandhaus zu bringen, ist groß. Den Besuchern sollen per emotionaler Ansprache authentische Erlebnisse geboten werden, sie sollen in die Geschichte der Tagebaufolgelandschaft eingeführt werden. Mit attraktiven, wechselnden Sonderausstellungen ließen sich bestimmt auch die Markkleeberger in das Haus locken. „Wir haben uns viele Beispiele angesehen, gute und weniger gute“, erläuterte Brandt. „Eins haben alle gemeinsam: Sie tragen sich nicht selber und müssen unterstützt werden.“ Die jährlichen Gesamtkosten für den laufenden Betrieb im Neuseenlandhaus würden mit 433 000 Euro prognostiziert, 194 000 Euro könnten erwirtschaftet werden. Rund 240 000 Euro müssten jährlich zugeschossen werden – ohne Baukosten. Das werde Markkleeberg zugetraut. Die Stadt sei eine potenzielle Umsetzungskommune und könne solch ein Projekt eher stemmen als wesentlich kleinere Gemeinden.

Studie – „ein Geschenk des Tourismusvereins an die Stadt“

„Die Fördertöpfe waren nie so gut gefüllt wie zur Zeit, es gab, historisch gesehen, nie ein besseres Zeitfenster“, versuchte Berkner den Stadträten künftige Entscheidungen schmackhaft zu machen. Die Studie sei „ein Geschenk des Tourismusvereins an die Stadt“, so Brandt weiter. „Jetzt warten wir auf Signale, wie es weitergehen soll.“ Darüber wird unter anderem im Ausschuss für strategische Stadtentwicklung beraten.

Von Gislinde Redepenning