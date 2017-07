Noch Resttickets fürs große Rutschen in Auenhain

Markkleeberg. Mehr Vergnügen, mehr Nervenkitzel: Vom 4. bis 6. August steht Europas mit 300 Metern längste aufblasbare Wasserrutsche wieder in der Auenhainer Bucht am Markkleeberger See. Dank einer 15 Meter hohen Rampe geht es diesmal noch schneller – und das für alle kostenfrei.

Wer dabei sein möchte, sollte sich allerdings schnell anmelden. Wie der Veranstalter der Schauinsland-City-Slide-Tour, Bruno Riedel, informiert, gebe es nur noch für Freitag unter www.city-slide.com Karten, Samstag und Sonntag seien aktuell ausgebucht. „Es kann aber durchaus sein, dass der ein oder andere Kartenbesitzer nicht bei seiner Welle antritt. Die Resttickets vergeben wir dann am Veranstaltungstag vor Ort. Da könnte manch einer noch Glück haben“, macht Riedel Hoffnung.

Los geht es Freitag, den 4. August, um 12 Uhr. Gerutscht wird an allen Tagen in drei Wellen: Die erste beginnt jeweils um 12 Uhr und endet um 14 Uhr. Die zweite Welle gibt es von 14 bis 16 Uhr, die dritte von 16 bis 18 Uhr. Maximal 240 Rutscher sind pro Welle erlaubt. Gerutscht werden darf ab einer Körpergröße von 1,20 Meter, bis 1,50 Meter nur in Begleitung eines Erwachsenen. Umkleidekabinen und Garderoben stehen bereit. Rutsch-Ringe können mitgebracht oder für fünf Euro ausgeliehen werden.



Von Ulrike Witt