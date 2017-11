Oberbürgermeister auf Abwegen:

Markkleeberg. „Warum um Himmels Willen soll ich schon wieder chillen?“ Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) hatte am Samstag keine Lust, den Rathausschlüssel an den Markkleeberger Carnevals Club (mcc) abzugeben.

„Mein Tatendrang ist riesengroß. Viele Projekte gilt es zu realisieren, mit unendlich viel Papieren. Heutzutage braucht alles sehr lange Zeit, denn Bürokratie kennt keine Heiterkeit“, versuchte er mcc-Präsident Arnd Förster und sein Narrenvolk noch umzustimmen. „Willst du im Agra-Park streichen nen Tempel, brauchst du vom Biologen nen Stempel. In den Ritzen könnte wohnen seltenes Getier. Baust du zum Hochwasserschutz nen Graben, musst du beantworten viele Fragen. Auch wenn das Tier noch niemals ging ein und aus, baust du vor dem Graben ihm erst ein neues Haus. Wir haben für alles ne Vorschrift, die jeden gesunden Menschenverstand umschifft“, berichtete Schütze launisch vom Rathausalltag. Und wenn er es sich so recht überlege, „brauch ich jetzt doch etwas Pflege.“

Getreu des diesjährigen mcc-Mottos „Glitzer, Glamour, Geld verzocken, wir werden Las Vegas rocken“ wolle er aus dem Flieger winken, an Bord ganz viel Champus trinken. „Ich könnte auch mal wieder richtig zocken und eine geile Party rocken.“ Mit Millionen im Koffer komme er dann zurück – „spätestens zu Fastnacht“, kündigte Schütze an. Der mcc übernimmt so lang die Geschäfte, lädt am 3., 8. (Weiberfastnacht) und 10. Februar zum Fasching ins Rathaus.



Von Ulrike Witt