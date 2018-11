Markkleeberg

Rockig, poppig, fröhlich: Stimmungsvoll war der Empfang am Sonnabend in der Gaschwitzer Orangerie. Das Markkleeberger Begegnungszentrum hatte zum Tag der offenen Tür geladen und das ließ sich hören. „This is the life“, sang Anika Lootze so mitreißend, dass ihre Musizierfreude ansteckte. Im Nu summten die Besucher mit oder bewegten sich im Takt.

Es fehlen noch Leiter für Männerkurse

Hobby-Musikerin Anika wird nicht nur in Gaschwitz und in der Region gern gehört – sie ist auch die Tochter von Kathrin Lootze. Und diese ist mit genauso viel Herzblut bei der Sache: Immer wieder führte die Leiterin des Treffs in der Hauptstraße 315 durch die soziokulturelle Einrichtung und machte auf die zahlreichen Angebote neugierig. Ob zeichnen, malen, klöppeln oder mit Ton basteln – der Möglichkeiten gebe es viele. Für alle, die etwas für Körper und Seele tun wollen, bietet sich autogenes Training und progressive Muskelentspannung an. Gefragt sind auch die Sprach-, Computer und Multimediakurse, um sich fortzubilden. „Mehr Interesse könnten spezielle Männerkurse finden – doch dazu fehlen uns noch aktive Kursleiter.“ Eine AG Modellbau oder Elektronik kann sich die Pädagogin gut vorstellen. „Neue Ideen sind jedenfalls immer willkommen.“

Dekoration aus Weidenruten und Peddigrohr

Aufmerksam machen möchte die Leiterin auch auf die Länderabende und Lesungen oder die Beratungen zu den Themen Ehe, Partnerschaft und Erziehung. Gern angenommen werde die Krabbelgruppe des Familienzentrum Lichtblick, die in der Orangerie geboten werden. „Wir sind ein Haus der Begegnung“, unterstrich Lootze. Das war am Infotag eindrucksvoll zu erleben: Nicht nur aus Markkleeberg, sondern auch aus Zwenkau, Böhlen, Rötha, Halle und sogar aus dem vogtländischen Oelsnitz kamen die Teilnehmer der einzelnen Workshops. Beim Korbflechten mit Antje Hövel entstanden ganz verschiedene Objekte aus Weidenruten und Peddigrohr: Vogelhäuschen, Weinblätter oder dekorative Verkleidungen. „Ich sitze den ganzen Tag am Computer. Hier kann ich mit meiner Hände Arbeit etwas gestalten“, erzählte Katrin Winter. Auch an anderen Tagen besucht die Markkleebergerin gern das Begegnungszentrum. „Ich komme mit anderen ins Gespräch, freue mich auf vertraute Gesichter oder lerne neue Leute kennen.“ Schwellenangst müsse im Haus der Begegnungen jedenfalls keiner haben, unterstrich Kathrin Lootze.

Von Ingrid Hildebrandt