Markkleeberg

Im offenen Gemeinschaftsgarten des Gartenvereins „An der Pleiße“ ist immer etwas los. Jeden Monat steht ein besonderes Projekt im Vordergrund. Nach dem Flohmarkt, der mit ausrangierten Klamotten, Spielen, Büchern und vielem mehr ein großer Erfolg war, steht im Juni ein Grillfest an.

Die Gartenvereinsvorsitzende Beate Duemke bot Basteleien, selbst hergestelltes Quittengelee und Honig vom Imker an. Der Erlös ging für den guten Zweck gleich in die Garten-Kasse.

Kathrin Lübke, Leiterin des Wohnverbunds Katharina von Bora, war mit einigen ihrer Bewohner, die richtig viel Spaß hatten und begeistert in den Angeboten wühlten, zwischen Tischen und Decken unterwegs. Auch Susann Eube, die Gleichstellungs- und Integrationsbeauftragte der Stadt, hat ihre Decke ausgebreitet und bietet an, was sie nicht mehr braucht. Eine Tüte voller Modeschmuck interessiert natürlich besonders die jungen Damen.

Das gemeinsame Gärtnern sei nur ein Aspekt. „Hier ist auch ein Ort der Integration und Inklusion“, erklärt Eube. Hier könne man Berührungsängste abbauen. Der Gemeinschaftsgarten solle ein Ort der Begegnung, des Austauschs und der Bildung sein. „Wir veranstalten auch Lesungen und Workshops“, so Eube.

Alle Hobbygärtnerinnen und -gärtner sind eingeladen, einfach vorbeizukommen und reinzuschnuppern. Jeden Mittwoch von 15 bis 18 Uhr und jeden Sonntag von 13 bis 18 Uhr darf gemeinsam gebuddelt, gesät und gegossen werden.

Von Gislinde Redepenning