Großpösna/Störmthal

Dank eines aufmerksamen Nachbarn konnte die Polizei am Freitagmorgen, 6.25 Uhr, einen Einbrecher auf frischer Tat stellen: Ein Bürger hatte die Beamten informiert, weil ihm in Störmthal an der Neuen Straße ein Pkw verdächtig vorkam. Die Polizisten gingen dem nach und entdeckten einen 30-Jährigen polnischer Herkunft, der sich widerrechtlich in einem Bungalow zu schaffen machte.

Den kriminellen Hintergrund seiner Aktivitäten bestätigte ein Blick in den PKW: In dem befand sich unter anderem Kupferschrott. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von es