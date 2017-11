Polizei zeigt mit Streifen auf zwei und vier Rädern Präsenz

Grosspösna. Schilder werden zerstört, Schranken umgefahren, Denkmäler verunstaltet, Holz gestohlen: Forstbezirk und Polizei wollen das im Oberholz nicht länger hinnehmen. Seit zwei Wochen wird der Bereich in die Streifen einbezogen. Nicht ganz einfach bei 600 Hektar Fläche.

„Unglaublich, was in diesem Bereich alles passiert“, schaut Detlef Hölzel vom Revier Borna auf eine Karte des Waldes mit den dort gemeldeten Straftaten. Kreise und Flecken, Dreiecke und Linien markieren gestohlene Holzstapel, zerstörte Schilder, beschädigte Schrankanlagen, illegale Müllberge und gestohlene Zäune. Hölzel ist im Revier Borna für die Einsatzplanung der Streifen zuständig, das Oberholz fällt in sein Revier.

Seit rund zwei Wochen hat er für mehr Präsenz der Polizei auch im Wald gesorgt. Selbst in der Nacht kämen die Beamten nun vorbei und würden nach dem Rechten sehen, erzählt er.

Natürlich sei das Oberholz nun kein Schwerpunkt der Streifen geworden, aber wenn es die Situation erlaube, werde auch dort Präsenz gezeigt. Unterstützung erhalte das Revier Borna dafür von der Fahrradstaffel der Polizeidirektion Leipzig. Die Beamten auf zwei Rädern seien im Wald natürlich das ideale Einsatzmittel, sagt er.

Kaum aufgestellt, schon wieder verschmiert: Vandalismus ist im Oberholz in Großpösna an der Tagesordnung. Quelle: Kempner

„Wir haben die Polizeiwagen mit Schrankenschlüsseln ausgestattet. Die Beamten wissen auch, wie Jagdschein, Befahrungsschein oder Brennholzselbstwerberschein aussehen müssen“, erklärt Forstbezirkschef Andreas Padberg den Vorlauf für die Aktion. Inzwischen erhalte er auch öfter Rückmeldungen von Bürgern, die sich über die Streifen im Wald freuen, erzählt er.

Das Oberholz sei in der Vergangenheit fast schon zum rechtsfreien Raum geworden, ärgert sich Padberg. Der Forstbezirk versuche, mit viel Geld den Besuchern zum Beispiel mit erklärenden Schildern und Informationen den Wald näher zu bringen – „und nur wenige Tage später sind sie schon wieder beschmiert“, ärgert er sich. Einmal habe der Forstbezirk auch eine sehr aufwändige Sitzgruppe mit Bank und Tisch samt Emblem vom Sachsenforst im Wald aufgebaut und fest verankert. Kurze Zeit später seien die schweren Möbel komplett gestohlen worden. „Eine Dreistigkeit ohne Gleichen! Für den Diebstahl müssen welche mit Kran und Hänger in den Wald gefahren sein“, schimpft er.

Manche Täter wüssten vielleicht gar nicht was sie anrichten, glaubt auch Padberg. So war das archäologische Denkmal „Altes Schloss“ wiederholt Ziel von Vandalen (die LVZ berichtete). Der Ringwall aus dem Mittelalter sei aufgegraben, als Schanze für Mountainbikes hergerichtet worden, erzählt Revierförster Christoph Seifert. Das benachbarte Schild, wo auf die Bedeutung der für die Geschichte der Region wichtigen Anlage hingewiesen wird, wurde ebenfalls demoliert.

Solche Beschädigungen seien kein „Kavaliersdelikt“, sondern ein Verstoß gegen das Denkmalschutzgesetz, könnten als Straftat mit einer Haftstrafe oder einer Geldbuße in Höhe von bis zu 500 000 Euro geahndet werden, mahnen Padberg und Landesarchäologe Dr. Thomas Westphalen. Sollten die Zerstörungen nicht aufhören, müsste das Denkmal mit Kies und ähnlichem abgedeckt und geschützt werden. Ein Ort der Erinnerung an die Vergangenheit sei der „Schlossberg“ dann nicht mehr.

Von Jörg ter Vehn