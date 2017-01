Markkleeberg. Freie Bahn hatten am Samstag die ersten Besucher im neuen Sportbad am Markkleeberger Bahnhof. Statt Gedränge gab es beim öffentlichen Anbaden viel Platz im 25-Meter-Becken. Ein entspannter erster Tag für Leiter Christoph Kirsten und die beiden Schwimmmeisterinnen Diana Bosse und Tina Stephan.

„Ich bin begeistert. Die Wege sind kurz, die Duschen leicht zu bedienen, Details, wie die Griffkanten am Becken, durchdacht und das Personal ausgesprochen freundlich“, war Hans-Werner Jäckle des Lobes voll. Nur die Uhr müsse noch gut einsehbar angebracht werden. Der 76-Jährige aus dem Wolfswinkel war kurz nach 10 Uhr der Erste im Wasser. Er wolle künftig regelmäßig schwimmen.

Felise, zwölf Jahre, konnte es kaum erwarten, mit Papa Adam Lüttig, 41, ins Becken zu springen. „Sehr schön. Wir haben in den letzten Wochen schon von draußen durch die Scheibe geschaut und es war klar, dass wir, sobald der Betrieb startet, sofort reingehen“, sagte der Markkleeberger. Künftig wollen die beiden jede Woche zweimal kommen. Das verriet Felise, die am Freien Gymnasium in Zwenkau lernt, strahlend.

Mit Schwimmflügeln an den Armen kam die dreijährige Anna zielstrebig mit Mama Lena Ungvari aus der Umkleide. Am Becken warteten schon Papa Johannes Ungvari und Bruder Jakob, acht Jahre. „Für Familien ist das Bad ideal. Und das es heute so leer ist, ist doch super“, meinte Johannes Ungvari. Tochter Anna kletterte mutig auf den Startblock, rückte die Schwimmbrille wie eine Große zurecht und sprang keck ins 1,80 Meter tiefe Wasser.

„Die familiäre Atmosphäre macht den Reiz aus“, sagte Schwimmmeisterin Stephan, die das Treiben zufrieden beobachtete. Badchef Kirsten ist sich derweil sicher, dass die Besucherzahl bald rasant steigen wird, die öffentlichen Schwimmzeiten – aktuell 35 Prozent des Gesamtangebotes – rege genutzt werden. „Für die beiden neu gegründeten Schwimmsektionen der Markkleeberger Sportvereine gibt es schon Wartelisten“, berichtete er. Nicht anders sei das bei Sport- und Reha-Kursen. Letztere sind auch dank des zehn mal zehn Meter großen Hubbodens möglich.

Informationen zu Öffnungszeiten und Preisen gibt es unter www.sportbad-markkleeberg.de.





Von Ulrike Witt